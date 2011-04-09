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Spor

BURSASPOR ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI ANKARA (A.A)

09 Nisan 2011 01:15

-BURSASPOR ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI  ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Bursaspor, sahasında Medical Park Antalyaspor'a 3-2 yenilerek, zirve yarışında ağır bir yara aldı. Karşılaşmanın 45 artı 2'nci dakikasında Altidore'nin attığı golle 1-0 öne geçen Bursaspor, soyunma odasına bu skorla üstün gitti. Maçın ikinci yarısı ise tam anlamıyla gol düellosu şeklinde geçti. 59. dakikada Uğur İnceman'ın attığı golle skoru eşitleyen Medical Park Antalyaspor, 65. dakikada Miller'in attığı gole engel olamadı. Karşılaşmada 2-1'lik skorla öne geçen Bursaspor'un bu sevinci de fazla sürmedi. Rakibi karşısında iki kez geriye düşen Medical Park Antalyaspor, 67. dakikada Necati ve 74. dakikada Uğur İnceman'ın kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Haftaya 3. sırada giren Bursaspor'un, bu sonucun ardından 52 puan ve maç fazlasıyla sıralamadaki yeri değişmedi. Medical Park Antalyaspor ise rakibi karşısında aldığı galibiyet sonrasında puanını 36'ya çıkardı ve maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Ligde yarın oynanacak karşılaşmalar ve puan durumu şöyle: Bucaspor-Kardemir D.Ç Karabükspor Konyaspor-Manisapor Eskişehirspor-Fenerbahçe -PUAN DURUMU- TAKIMLAR                             O   G   B   M   A   Y  AV   P  ------------------------------------------------------------------ 1. TRABZONSPOR A.Ş.                 27  19   6   2  55  21  34  63 2. FENERBAHÇE                       27  19   4   4  62  27  35  61 3. BURSASPOR                        28  14  10   4  44  23  21  52 4. GAZİANTEPSPOR                    27  13   7   7  36  25  11  46 5. KAYSERİSPOR                      27  12   7   8  36  30   6  43 6. ESKİŞEHİRSPOR                    27  11   9   7  31  27   4  42 7. BEŞİKTAŞ A.Ş.                    27  11   6  10  41  32   9  39 8. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR              27  11   4  12  34  33   1  37 9. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR        27  10   7  10  41  42  -1  37 10. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR        28   9   9  10  30  36  -6  36 11. MANİSASPOR                      27  11   2  14  39  43  -4  35 12. MKE ANKARAGÜCÜ                  27   8   9  10  38  45  -7  33 13. GALATASARAY A.Ş.                27  10   3  14  29  37  -8  33 14. GENÇLERBİRLİĞİ                  27   8   7  12  31  41 -10  31 15. SİVASSPOR                       27   7   7  13  33  46 -13  28 16. BUCASPOR                        27   5   6  16  20  42 -22  21 17. KASIMPAŞA                       27   5   5  17  26  56 -30  20 18. KONYASPOR                       27   3   8  16  20  40 -20  17

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