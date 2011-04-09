-BURSASPOR ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Bursaspor, sahasında Medical Park Antalyaspor'a 3-2 yenilerek, zirve yarışında ağır bir yara aldı. Karşılaşmanın 45 artı 2'nci dakikasında Altidore'nin attığı golle 1-0 öne geçen Bursaspor, soyunma odasına bu skorla üstün gitti. Maçın ikinci yarısı ise tam anlamıyla gol düellosu şeklinde geçti. 59. dakikada Uğur İnceman'ın attığı golle skoru eşitleyen Medical Park Antalyaspor, 65. dakikada Miller'in attığı gole engel olamadı. Karşılaşmada 2-1'lik skorla öne geçen Bursaspor'un bu sevinci de fazla sürmedi. Rakibi karşısında iki kez geriye düşen Medical Park Antalyaspor, 67. dakikada Necati ve 74. dakikada Uğur İnceman'ın kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Haftaya 3. sırada giren Bursaspor'un, bu sonucun ardından 52 puan ve maç fazlasıyla sıralamadaki yeri değişmedi. Medical Park Antalyaspor ise rakibi karşısında aldığı galibiyet sonrasında puanını 36'ya çıkardı ve maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi. Ligde yarın oynanacak karşılaşmalar ve puan durumu şöyle: Bucaspor-Kardemir D.Ç Karabükspor Konyaspor-Manisapor Eskişehirspor-Fenerbahçe -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y AV P ------------------------------------------------------------------ 1. TRABZONSPOR A.Ş. 27 19 6 2 55 21 34 63 2. FENERBAHÇE 27 19 4 4 62 27 35 61 3. BURSASPOR 28 14 10 4 44 23 21 52 4. GAZİANTEPSPOR 27 13 7 7 36 25 11 46 5. KAYSERİSPOR 27 12 7 8 36 30 6 43 6. ESKİŞEHİRSPOR 27 11 9 7 31 27 4 42 7. BEŞİKTAŞ A.Ş. 27 11 6 10 41 32 9 39 8. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 27 11 4 12 34 33 1 37 9. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 27 10 7 10 41 42 -1 37 10. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 28 9 9 10 30 36 -6 36 11. MANİSASPOR 27 11 2 14 39 43 -4 35 12. MKE ANKARAGÜCÜ 27 8 9 10 38 45 -7 33 13. GALATASARAY A.Ş. 27 10 3 14 29 37 -8 33 14. GENÇLERBİRLİĞİ 27 8 7 12 31 41 -10 31 15. SİVASSPOR 27 7 7 13 33 46 -13 28 16. BUCASPOR 27 5 6 16 20 42 -22 21 17. KASIMPAŞA 27 5 5 17 26 56 -30 20 18. KONYASPOR 27 3 8 16 20 40 -20 17