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Spor

Bursaspor Yusuf Erdoğan'la anlaştı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSASPOR, orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan için Trabzonspor ile her konuda anlaşma sağladığını duyurdu

08 Eylül 2017 13:50

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSASPOR, orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan için Trabzonspor ile her konuda anlaşma sağladığını duyurdu. Yeşil beyazylı kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Erdoğan\'la Bursaspor ile yıllık 500 bin Euro karşılığı 2 yıllığına anlaştığı bildirildi.
TRABZONSPOR\'DA 135 MAÇA ÇIKTI
2014-15 sezonunda 1461 Trabzon\'dan Trabzonspor\'a transfer olan 25 yaşındaki Yusuf Erdoğan, bordo mavili kulüpte 135 maça çıktı. Bu süre zarfında 20 gol kaydeden ve 16 asist gerçekleştiren Yusuf Erdoğan, Türkiye U21 Milli Takımı\'nın formasını da 9 kez terletti. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor\'da 30 maçta forma giyen genç oyuncu, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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