Bursaspor Yönetim Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ı ziyaret etti

BURSA,(DHA) - Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Paul Le Guen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'ı ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Binası’nda gerçekleşen ziyarete Bursaspor Başkanı Ali Ay, İkinci Başkan Ali Ademoğlu, Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat, Dış İlişkiler ve Pazarlamadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Korkmaz, Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Sezer Sezgin, Yönetim Kurulu üyeleri İlyas Kocaefe, Hakan Hacızade ve Görkem Akbaş’ın yanı sıra teknik direktör Paul Le Guen de katıldı.

\"BURSASPOR HEPİMİZİN DEĞERİ\"

Ziyaret esnasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçen yıl iyi niyetlere rağmen bazı talihsizlikler yaşandığını, bu sene yepyeni bir ekiple yeni hedeflere yol alındığını vurgulayarak Bursaspor üzerindeki tüm göstergelerin olumlu yönde seyir aldığını belirtti. Takımın mali sıkıntılar içerisinde olduğunu, yaşanan olumsuzlukların orta ve uzun vadede giderilmesinin planlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Taraftarımızın ve takımın sabırlı olması gerekiyor. Orta ve uzun vadeli sağlıklı planlama ile başarılı olacağımıza inanıyorum. Tek seferlik galibiyetler bizi havaya uçurmamalı, alınacak birkaç mağlubiyet hedeflerimizden saptırmamalı. Bursaspor hepimizin değerli\" dedi.

\"DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

Başkan Aktaş, ayrıca yeni dönemde Bursaspor için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, takımın geçmişte UEFA Kupası’nda oynadığını ve Süper Lig şampiyonluğunun bulunduğunu anlatarak, “Bursaspor bu şehir adına önemli bir tanıtım. İnşallah yapacağımız çalışmalarla, bu konuda iyi niyeti gördüğümüz sürece, onların yanında olmaya ve maddi manevi destek vermeye devam edeceğiz. Bunu hep birlikte göreceğiz inşallah” diye konuştu.

\"BURSASPOR ŞAMPİYON OLURSA BURSA ŞAMPİYON OLUR\"

Bursaspor Başkanı Ali Ay ise ziyaret esnasında Başkan Aktaş’ı tebrik ederek, ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletti. 3 milyonluk bir nüfusa sahip olan Bursa’yı yönetmenin her babayiğidin harcı olmadığını yineleyen Ay, “Biz de ucundan kıyısından Bursasporuz. Büyük bir camiayız. Marka değerimizin yükselmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Evet mali tablomuz belki iç açıcı değil ama Bursa’nın sanayicisi, taraftarıyla bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bursaspor küme düşerse, Bursa küme düşer. Bursaspor şampiyon olursa Bursa şampiyon olur. Bunu herkesin iyi idrak etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başkan Ali Ay, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a yeni görevinde başarılar dileyerek isminin yazılı olduğu Bursaspor forması hediye etti.

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