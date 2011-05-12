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BURSASPOR YÖNETİCİSİ VE GENEL MÜDÜRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ BURSA (A.A)

12 Mayıs 2011 23:27

-BURSASPOR YÖNETİCİSİ VE GENEL MÜDÜRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ BURSA (A.A) - 12.05.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan Bursaspor'un yöneticisi Öztürk Yazıcı, Genel Müdürü Osman Nuri Biçer ile kulüp çalışanı Sedat Ş. adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, olayların ardından 10 Mayıs Salı günü gözaltına alınan Biçer ve Sedat Ş. ile dün gözaltına alınan Bursaspor'un hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Öztürk Yazıcı'nın emniyetteki sorguları tamamlandı. Biçer, Sedat Ş. ve Yazıcı, akşam saatlerinde Bursa Adliyesine sevk edildi. Zanlıların, avukatları aracılığıyla gözaltında tutulmalarına yaptıkları itiraz sonucunda, gözaltı süresi bulunmasına karşın adliyeye sevk edildikleri öğrenildi. Bu arada, soruşturma çerçevesinde güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

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