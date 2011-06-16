T24 LogoT24 Logo
Gündem

BURSASPOR YÖNETİCİLERİNE SUÇLAMA BURSA (A.A)

16 Haziran 2011 18:41

-BURSASPOR YÖNETİCİLERİNE SUÇLAMA BURSA (A.A) - 16.06.2011 - Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Haluk Özkıyıcı, Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı ve Bursaspor TV Genel Müdürü Mehmet Gerçeksi'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği'nce, ''usulsüzlük ve zimmete para geçirme'' iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursaspor'un bazı yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Bursaspor İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, Bursaspor TV Genel Müdürü Mehmet Gerçeksi, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı, kulüp avukatı Jale Demir ve muhasebeci Sema Çavuşoğlu gözaltına alındı. Acemler semtindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen 5 kişinin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.  Bu arada Bursaspor Genel Müdürü Osman Nuri Biçer de emniyete geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24