-BURSASPOR YÖNETİCİLERİNE SUÇLAMA BURSA (A.A) - 16.06.2011 - Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Haluk Özkıyıcı, Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı ve Bursaspor TV Genel Müdürü Mehmet Gerçeksi'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği'nce, ''usulsüzlük ve zimmete para geçirme'' iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursaspor'un bazı yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Bursaspor İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, Bursaspor TV Genel Müdürü Mehmet Gerçeksi, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı, kulüp avukatı Jale Demir ve muhasebeci Sema Çavuşoğlu gözaltına alındı. Acemler semtindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen 5 kişinin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bu arada Bursaspor Genel Müdürü Osman Nuri Biçer de emniyete geldi.