Bursaspor yöneticileri gözaltında

T24 - Aralarında Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Haluk Özkıyıcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı'nın da bulunduğu 5 kişi ''usulsüzlük ve zimmete para geçirme'' iddiasıyla gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği'nce, ''usulsüzlük ve zimmete para geçirme'' iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursaspor'un bazı yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Bursaspor İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, Bursaspor TV Genel Müdürü Mehmet Gerçeksi, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı, kulüp avukatı Jale Demir ve muhasebeci Sema Çavuşoğlu gözaltına alındı.

Acemler semtindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen 5 kişinin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada Bursaspor Genel Müdürü Osman Nuri Biçer de emniyete geldi.