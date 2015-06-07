Bursaspor yola Ertuğrul Sağlam'la devam edecek

Bursaspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Anlaşmayı internet sitesi üzerinden duyuran yeşil beyazlı kulüp, imza töreninin 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Şenol Güneş'in sözleşmesinin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışına giren Bursaspor'da, Kulüp Başkanı Recep Bölükbaşı, Futbol Şube Sorumlusu Necmettin Kocaman, Genel Sekreter Kemal Güler ve Başkan Danışmanı Mesut Mestan, dün gece İstanbul'da Sağlam ile bir araya geldi. Uzun süren görüşmenin ardından Sağlam ile 3 yıllığına prensip anlaşmasına varıldı.



Ertuğrul Sağlam yeşil beyazlı takımla 2009-2010 sezonunda Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.