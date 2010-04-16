Bursaspor 'yola devam' dedi

T24 - Turkcell Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Gaziantepspor'u 2-0'la geçti.







Bursaspor 'Şen' şakrak







Turkcell Süper Lig'de lider durumda bulunan Bursaspor zorlandığı karşılaşmada Gaziantepspor'u 2-0 yenerek hem şampiyonluk şansını sürdürdü hem de uzun yıllardan beri bu statta yenemediği Gaziantepspor karşısında da bir geleneğe son verdi.





Turkcell Süper Lig'de lider durumda bulunan Bursaspor zorlandığı karşılaşmada Gaziantepspor'u 2-0 yenerek hem şampiyonluk şansını sürdürdü hem de uzun yıllardan beri bu statta yenemediği Gaziantepspor karşısında bir geleneğe son verdi.



Karşılaşmanın ilk yarısında Bursaspor beklenilen futbolu sahaya yansıtamadı. İleri uçta etkisiz olan Bursaspor, Sercan'ın ilk yarıdaki kötü futbolu nedeniyle beklediği atakları bulamadı. Gaziantepspor ise rakibine göre daha rahat bir oyun sergilerken zaman zaman ev sahibi takım kalesinde ataklar bulsa da bunları değerlendiremedi. İlk yarının son dakikasında ise Volkan Şen'in vuruşu Ömer'e çarparak ağlarla buşuştu ve yeşil beyazlılar ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.



İkinci yarıya ise Bursaspor etkili başladı. Gaziantepspor kalesinde önemli atak şansları bulan Bursaspor ikinci yarının ilk 15 dakikasında Antep kalesini abluka altına alsa da konuk ekip daha sonra oyunda dengeyi sağladı. Ivan De Souza, Olcan gibi isimlerle Bursaspor kalesine tehlikeli gelen Gaziantepspor'un ataklarını önlemek için Ertuğrul Sağlam, Sercan Yıldırım'ı oyundan alarak yerine Ivan Ergiç'i sahaya sürdü. 79. dakikasında Turgay'ın harika pasına hareketlenen Volkan farkı ikiye çıkartarak rahatladı.



Gaziantepspor'u 2-0 yenen Bursaspor, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının oynanacağı haftayı kayıpsız kapatarak avantaj sağladı. Bursaspor puanını 65'e çıkartırken Gaziantepspor ise 38 puanda kaldı.



TARAFTAR ŞOV YAPTI

Turkcell Süper Lig'deki Bursaspor-Gaziantepspor maçına, yeşil-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.



Atatürk Stadı'ndaki maçta, yeşil-beyazlı taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi, atkı şov yaptı. Maç öncesi taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak yumruk şov yaptırdı.



Bursaspor'un "TBMM'nin 90. yılı kutlu olsun" pankartıyla çıktığı maçta, tribünlerdeki ilginç pankartlar da dikkati çekti.



Kapalı kale arkası tribünde, "Teslim ol İstanbul" yazan ve çizgi roman karakteri Red Kit ile Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş forması giymiş Dalton kardeşlerin ellerini kaldırmış haliyle resmedildiği büyük boy pankart açıldı.



Maraton tribününde açılan "1 Haziran 1963'te kuruldu, 85-86 Türkiye Kupası'nı kazandı, 95-96 İntertoto efsanesi, 2009-10 sezonu... onlar başardı siz de başarabilirsiniz" pankartıyla da taraftarlar, şampiyonluk inançlarını yansıttılar.



285 gazetecinin akredite olduğu maçta, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği ile Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetince bu sezon futboldan çok olaylarla gündeme gelen Bursaspor-Diyarbakırspor maçlarının olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanan "Bursa-Diyarbakır Dostluk Projesi" kapsamında Bursa'ya gelen yaklaşık 30 kişilik heyet de tribünlerdeki yerini aldı.

