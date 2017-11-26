Bursaspor, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Bursaspor, sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan ve Mustafa Öğretmenoğlu’nun yönettiği müsabakayı ev sahibi 2-1’lik skorla kazandı.

İlk yarıda gelen gollerle hanesine üç puanı yazdıran Bursaspor’da perdeyi 12’de Aziz Behich açtı. 45+1’de ise Barış Başdaş’ın kendi kalesine attığı golle skor 2-0’a geldi, konuk ekibi umutlandıran gol ise 81’de Mustapha Yatabare’den geldi. Maçın son bölümünde başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 2-1 sona erdi.

Ev sahibi bu sonuçla puanını 21’e yükseltirken konuk ekip Kardemir Karabükspor 8 puanla 17. sırada kaldı.(Skor)