-Bursaspor yenilgiyi içine sindiremiyor BURSA (A.A) - 12.12.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçına ilişkin, ''Bursaspor olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bizim gibi şampiyonluk yaşamış, iki senede Türk futboluna damgasını vurmuş bir takımın bu durumu kabul etmesi kolay değil'' dedi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maçta Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığını ve sahadan haklı bir galibiyetle ayrıldığını söyledi. ''Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum'' diyen Sağlam, ilk yarıda Ozan İpek'in çizgiden dönen topu ve ikinci yarıda Ömer'in kafa vuruşuyla gole yaklaştıklarını vurgulayarak, ''Fakat futbolda bir şeyleri ortaya koyup sonuç alacaksanız bunu hak etmeniz lazım. Bursaspor olarak bunu yapmamız lazım'' değerlendirmesinde bulundu. Sağlam, sıkıntılı durumdan kurtulmak için tüm camianın kenetlenmesi gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi: '''Bursaspor olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bizim gibi şampiyonluk yaşamış, iki senede Türk futboluna damgasını vurmuş bir takımın bu durumu kabul etmesi kolay değil. 'Futbolda çok iyi takımlar bile zaman zaman bu gibi dönemler yaşıyorlar. Burada önemli olan güçlü ve karakterli insanlar gibi davranmak ve bu durumu kabul etmemek. Biz Bursaspor olarak bu durumdan hoşnut değiliz ve içimize sindiremiyoruz. Karakterli insanların yapması gerektiği gibi bu durumu çevirmek için her şeyi yapacağız. Daha fazla sorumluluk alacağız ve Bursaspor'u eski günlerine döndüreceğiz. Taraftarlarımızdan, bizi sevenlerden özür diliyorum ama futbolda bu durumlar oluyor. Şu anda yapılması gereken; 'nasıl kurtuluruz, tekrar eski günlere nasıl döneriz' bunu düşünmemiz lazım. Benim gelecekle ilgili fazla endişem yok. Bu çocuklar bu camia bu sıkıntıları aşacaktır.'' Bir gazetecinin, ''Bu çözülüşü neye bağlıyorsunuz?'' sorusunu Sağlam, ''Sebeplerini bulsak kısa sürede bunu gidermeye çalışırız. Ortada anlayamadığımız bir durum var. Bu kadar kaliteli oyunculardan kurulu bir takım nasıl bu kadar düşüşe geçer anlamakta güçlük çekiyoruz'' yanıtını verdi. -Taraftarların tepkisi- Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın 75. dakikasından itibaren yeşil-beyazlı taraftarlar kulüp başkanı İbrahim Yazıcı ve yönetime tepki gösterdi. Bursaspor tribünlerinde, maç 1-0 Fenerbahçe lehine devam ederken 75. dakikadan itibaren İbrahim Yazıcı ve yönetim aleyhine tezahüratlar gelmeye başladı. Bursaspor taraftarları, ''Yazıcı bu takım senin eserin'' şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarlar, sezon başında gönderilen Ergic lehine de bağırdı. Maçta, Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçmesinin ardından taraftarlar, ''İbrahim Yazıcı İstanbul'a destek ver'' diye bağırdı.