Bursaspor, yeni stadının açılışında Real Madrid ya da Barcelona'yla oynayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yapımı süren Timsah Arena'nın açılışına davet ettikleri Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ve Karim Benzema'lı Real Madrid'den olumlu yanıt aldıklarını açıkladı. Recep Altepe, Real Madrid ve Barcelona yöneticileriyle görüşmelerinin sürdüğünü ifade ederek, "Şu an pek problem gözükmüyor. Onlardan biriyle inşallah açılışımızı yapacağız ancak Real Madrid daha yakın" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesince inşası sürdürülen yeni stadyumun açılış maçına davet edilen dünyaca ünlü İspanyol kulübü Real Madrid'in, bu teklife olumlu yanıt verdiği bildirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı açıklamada, mimarisi ve yapı tekniği bakımından örnek projeler arasında gösterilen stadyum için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını belirten Altepe, "Her geçen gün stat inşaatımız daha da iyiye gidiyor. Havaların ısınmasıyla buradaki tansiyon da yükselecek. Yoğun, hummalı bir çalışmayla inşallah bu yaz stadımız tamamen bitmiş olacak" dedi.

Altepe, taraftarlar arasında "Timsah Arena" adıyla bilinen tesisin, belediyenin tarihindeki en büyük inşaat olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Stadımız daha bitmeden ses getirdi. Dünya mimarlık ödülü aldı ve dünyanın en ilginç, en heyecan veren statları içinde yer aldı. Bu da bize ayrıca heyecan veriyor. Bir Bursalı ve Bursasporlu olarak böyle eserleri kazandırmak bizler için büyük onur, mutluluk. Bizler de bu heyecanla bir an önce bitmiş halini görelim istiyoruz. Şu an koltuk montajımız yapılıyor. Bir hafta, 10 gün sonra daha da ortaya çıkacak. Adım adım ilerledikçe kalitemiz, güzelliğimiz ortaya çıkıyor."

Stadın çatısı gelecek ay tamamlanacak

Stadın en önemli özelliklerinden biri olan çatının da gelecek ay tamamlanmasının planlandığını aktaran Altepe, timsah figürlü bu bölümde yeşil membranların montajı için en az 12 derecelik hava sıcaklığında çalışılabildiğini anlattı. Altepe, şu bilgileri verdi:

"Havalar ısınmaya başladı. Bu nedenle artık çatıya da biraz daha önem vereceğiz. Stadımızın çatısı yeşil membranlarla bir aya kadar kaplı olacak. Bir yandan ince işlerimiz devam ediyor, bir yandan sahamızın çimleri Özlüce Tesisleri'nde Bursa ikliminde yetişiyor. 2,5-3 ay içinde burası toparlanmış olacak. Bursamıza, Bursasporumuza yakışacak güzel bir açılışla burayı faaliyete geçirmek istiyoruz. Yeni sezonda burada yeni başarılar, yeni şampiyonluklar elde edelim. Onun için el birliğiyle çalışmış olacağız. Bu heyecanla çalışıyoruz. İşlerin ve programın aksamaması, malzemenin sürekli gelmesi için Büyükşehir Belediyemiz olarak tüm gücümüzü burada harcıyoruz. Müteahhit firmaya da günü gününe ödemelerini yaparak bu işi inşallah en güzel şekilde tamamlamak hedefimiz."

Türkiye Futbol Federasyonunun, yetişmesi halinde Ziraat Türkiye Kupası finalinin "Timsah Arena"da, aksi takdirde mevcut Atatürk Stadı'nda oynanacağını açıkladığını hatırlatan Altepe, bundan dolayı yoğun bir çalışma temposuyla ilerlediklerini dile getirdi.

Koltukların montajı ve çatının bir ay içinde tamamlanacağına değinen Altepe, "Genel olarak da nisan ayının sonu, mayıs ayının ortasına kadar buralar toparlanmış olur. Sadece maç yapmak için ise sahaya çıkılıp yapılabilir. Soyunma odaları, her şey hazır olduktan sonra, ses düzenimiz, ışık düzenimiz hazır olduktan sonra burada oynanmasına bir engel yok ama tam teşekküllü olarak bitmesi, toparlanması biraz o günü geçebilir. Şartlar zorlanırsa belki yeni statta oynanabilir ama tam teşekküllü olarak açılışını yapmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

‘Real Madrid 'ön protokol yapalım' diye acele ediyor’

Altepe, Atatürk Stadı'na dokunmadan hatta daha modernize ettikten sonra bu inşaata başlamalarının büyük bir rahatlık sağladığına işaret etti.

Her şeyin dört dörtlük bitmesi ve açılışın da buna uygun olarak yapılması gerektiğini söyleyen Altepe, açılış maçı için Real Madrid veya Barcelona'dan birini Bursa'ya getirmek için girişimlerde bulunduklarını anımsattı.

İspanya'nın bu iki dev kulübünün yöneticileriyle görüşmelerinin sürdüğünü ifade eden Altepe, "Şu an pek problem gözükmüyor. Onlardan biriyle inşallah açılışımızı yapacağız ancak Real Madrid daha yakın. Kendi açımızdan şartların oluşmasını bekliyoruz. Onlar da 'Bir an önce ön protokol yapalım' diye acele ediyor ama bunlar büyük organizasyon, büyük bedelleri var. Bundan dolayı biraz daha tedbirli davranıyoruz. Hem Bursalıların hem de benim gönlümüzden geçen, Real Madrid" diye konuştu.