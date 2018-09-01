Bursaspor, yarın sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Bursaspor, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Beşiktaş\'ı ağırlayacak. Saat 21.45\'te oynanacak olan mücadelede ise deneyimli hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serkan Çınar.

İki takım yarınki randevu ile birlikte Süper Lig\'de 99\'uncu kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 98 lig maçının 45\'ini Beşiktaş, 16\'sını ise Bursaspor kazanırken, 37 mücadelede ise taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş\'ın 135 golüne, yeşil beyazlılar 88 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul\'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı, ikinci yarıda Bursa\'daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.

Bursaspor, sahasında Beşiktaş\'a karşı ise son yıllarda zorlanıyor. İki takım arasında Bursa\'da yapılan 48 maçta Beşiktaş 16, Bursaspor 12 galibiyet aldı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Timsah, siyah beyazlıları sahasında ağırladığı son 18 Süper Lig maçında yalnızca 3 kez kazanabildi. Bu mücadelelerin 4\'ünden de bir puan çıkaran Bursaspor, 11 mücadeleyi ise kaybetti. Yeşil beyazlılar aynı zamanda bu maçların 10\'unda Beşiktaş\'a gol dahi atamadı.

Evinde Beşiktaş\'a karşı son galibiyetini 2012/13 sezonunda 3-0\'lık skor ile alan Bursaspor, sonraki 5 iç saha maçında İstanbul ekibine 4 kez kaybederken bu maçlarda gol atamadı. Yeşil beyazlıların kazandığı maçta ise Beşiktaş\'ın başında Samet Aybaba yer alıyordu. Timsah bu süreçteki tek puanına ise geçen sezon ulaştı.

Ligin ilk üç haftasında yalnızca iki puan toplayan Bursaspor, son 12 sezonunda lige en kötü ikinci başlangıcını yaptı. Yeşil beyazlıların bu dönemdeki en kötü başlangıcı 2015/16 sezonuydu ve Timsah ilk üç maçtan puan çıkaramamıştı.

Bursaspor\'da sakatlığı bulunan Stephane Badji, Abdullahi Shehu, Onur Atasaray ve Emre Taşdemir, Beşiktaş\'a karşı forma giyemeyecek. Yeşil beyazlılarda son transferler Santiago Vergini, Iasmin Latovlevici, Diafra Sakho, Aurelien Chedjou, Umut Nayir ve Umut Meraş, Teknik Direktör Samet Aybaba\'nın şans vermesi halinde forma giyecek.

Bu arada deplasman ekibi Beşiktaş\'ın taraftarları stada alınmayacak.

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından 14 Ağustos tarihinde alınan karar doğrultusunda, 2 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak Bursaspor-Beşiktaş müsabakasını taraftarlarımız stadyumda izleyemeyecektir” ifadeleri kullanıldı.