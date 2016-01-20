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Spor

Bursaspor ve Trabzonspor kupada dolu dizgin

Bursaspor, Büyükçekmece Tepecikspor'u 4-2, Trabzonspor, Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti

20 Ocak 2016 23:34

Evlerinde oynadıkları maçlardan galibiyetle ayrılan Bursaspor ve Trabzonspor, kupada kayıpsız ilerleyişlerini sürdürdü. 

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta maçında Bursaspor, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor'u 4-2 yendi.

12. dakikada Abdullah Topkara'nın golüyle geri düşen Bursaspor, 18. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 43. dakikada Furkan Soyalp'in golleriyle devreyi 2-1 önde kapadı.

55. dakikada Emre Taşdemir'in kaydettiği golle farkı 2'ye çıkaran ev sahibi karşısında Tepecikspor, Emir Gökçe'nin 78. dakikadaki rövaşata golüyle tekrar umutlandı. Ancak bu golden 5 dakika sonra sahneye Furkan Soyalp çıktı ve Bursaspor'a 4-2'lik galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla Bursaspor grupta 5'te 5 yaparak 15 puana ulaştı. Yeşil-beyazlı takım grubun son maçındaEskişehirspor deplasmanına çıkacak. 4 puanda kalan Tepecikspor ise evinde Boluspor'u ağırlayacak ve üst tura çıkma şansını zorlayacak.

F Grubu'nda oynanan maçta ise grup liderliğini daha önce garantileyen Trabzonspor, konuk ettiği Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan maçta bordo-mavililer 52. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışından şık golüyle karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Kupadaki 5. maçından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, son maçında Gaziantepspor'a konuk olacak. 1 puanda kalarak gruplardan çıkma şansını kaybeden Nazilli Belediyespor ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.

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