T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor üst tura yükseldi BURSA (A.A)

10 Ocak 2012 23:04

-Bursaspor üst tura yükseldi BURSA (A.A) - 10.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. Kademe maçında Bursaspor, sahasında Şanlıurfaspor'u 4-1 yendi ve bir üst tura yükseldi. Maçın son bölümlerinde iki takım taraftarları birbirleri lehine tezahürat yaptı. Bursa tribünlerinden ''şampiyon Urfa'', konuk takım taraftarlarının bulunduğu tribünden de ''şampiyon Bursa'' tezahüratları yükseldi. İki takım taraftarları birlikte,  ''Fener kümeye'' diye tezahürat yaptı. Stat: Atatürk Hakemler: Deniz Çoban xx, Özgür Fatih Kalaycı xx, Engin Erdem xx Bursaspor: Yavuz Özkan x, Hakan xx, Ömer xxx, Serdar xx, Mehmet xx, Adem x (Dk. 26 Barış x), Svensson x, Sestak xx (Dk. 46 İsmail x), Ozan xxx, Bangura xx, Turgay xxx (Dk.65 Emre xx) Şanlıurfaspor: Ziya x, İzzet x, Sedat xx, Muhammet x, Sami x, Adlan x (Dk. 46 Ahmet x), İlhan xx, Mehmet Türkmehmet x (Dk. 58 Sercan x), Yiğitcan x, Emre x, Onur x (Dk. 46 Mehmet Ayaz x) Goller: Dk. 7 Ömer, Dk. 17-30 Turgay, Dk. 26 Serdar (Bursaspor), Dk. 28 İlhan (Şanlıurfaspor) Kırmızı kart: Dk. 15 Emre (Şanlıurfaspor)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24