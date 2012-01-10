-Bursaspor üst tura yükseldi BURSA (A.A) - 10.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. Kademe maçında Bursaspor, sahasında Şanlıurfaspor'u 4-1 yendi ve bir üst tura yükseldi. Maçın son bölümlerinde iki takım taraftarları birbirleri lehine tezahürat yaptı. Bursa tribünlerinden ''şampiyon Urfa'', konuk takım taraftarlarının bulunduğu tribünden de ''şampiyon Bursa'' tezahüratları yükseldi. İki takım taraftarları birlikte, ''Fener kümeye'' diye tezahürat yaptı. Stat: Atatürk Hakemler: Deniz Çoban xx, Özgür Fatih Kalaycı xx, Engin Erdem xx Bursaspor: Yavuz Özkan x, Hakan xx, Ömer xxx, Serdar xx, Mehmet xx, Adem x (Dk. 26 Barış x), Svensson x, Sestak xx (Dk. 46 İsmail x), Ozan xxx, Bangura xx, Turgay xxx (Dk.65 Emre xx) Şanlıurfaspor: Ziya x, İzzet x, Sedat xx, Muhammet x, Sami x, Adlan x (Dk. 46 Ahmet x), İlhan xx, Mehmet Türkmehmet x (Dk. 58 Sercan x), Yiğitcan x, Emre x, Onur x (Dk. 46 Mehmet Ayaz x) Goller: Dk. 7 Ömer, Dk. 17-30 Turgay, Dk. 26 Serdar (Bursaspor), Dk. 28 İlhan (Şanlıurfaspor) Kırmızı kart: Dk. 15 Emre (Şanlıurfaspor)