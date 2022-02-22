Bursaspor'un istifa eden başkanı, inşaatıyla gündemde: CHP'nin Bursa adayının ailesinin arsaya yapılan konutların tapusu hak sahiplerine verilmiyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Balkan Mahallesi'nde 8 bloktan oluşan bir inşaata başlayan eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur’un aracılar üzerinden satışını yaptığı konutlarda tapuların hak sahiplerine verilmedi belirtildi. Yaklaşık 50 konutun hak sahipleri, tapularını alamadığı için Adanur'a ihtarname göndermeye başladı. Söz konusu konutlar, CHP'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Bozbey'in ailesine ait arsa üzerinde.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberi aynen şöyle:

İddialar üzerine görüştüğümüz isminin açıklanmasını istemeyen mağdurlar, konutları Ahmet Demirtaş isimli bir aracı vasıtasıyla Emin Adanur'dan satın aldıklarını belirtiyor. Mağdurlar, topraktan satın aldıkları konutları üçüncü kişilere satmak için anlaştıktan sonra tapu devri için işlem başlatamayacaklarını öğrendiler.

Aracının değil Adanur'un imzası var

Mağdurlara, tapu devrinin yapılmamasına gerekçe olarak, satışa aracılık eden Ahmet Demirtaş'ın, Emin Adanur'a olan borçlarını ödememesi gösteriliyor. Ancak mağdurlarla yapılan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi'nde Demirtaş'ın değil Adanur'un imzası bulunuyor.

Sahte ve taklit imza iddiası

Mağdurlar, sözleşmelerdeki imzaların da sahte olduğunu iddia ediyor. Hatta, bir mağdurla yapılan sözleşmede, Demirtaş tarafından Adanur'un imzasının taklit edildiği belirtiliyor.

Adanur: İyi niyetinden şüphe duymuyorum

Mağdurların iddiaları üzerine, Bursaspor'un istifa eden başkanı Emin Adanur'la, Bursa'daki ofisinde görüştük. Adanur, mağdurların probleminin Ahmet Demirtaş'tan kaynaklandığını ancak Demirtaş'ın da iyi niyetinden şüphe duymadığını belirtti. Mağdurlardan birinin 130 bin lira verdiğini ancak geriye 130 bin dolar istediğini ileri süren Adanur, bir başka mağdurun ise 375 bin lira karşılığında aldığı daireye karşılık Demirtaş'tan 750 bin liralık ödeme aldığını savundu.

Demirtaş, Adanur'dan farklı bilgi verdi

Adanur, görüşmemiz sırasında, konuyla ilgili Ahmet Demirtaş'ı telefonla aradı ve hoparlör üzerinden görüşme yaptı. Demirtaş, telefon görüşmesinde Adanur'dan farklı bilgiler verdi. Mağdura 375 bin liralık satıştan sonra ortaya çıkan problemler nedeniyle 275 bin lira ödeme yaptığını söyleyen Demirtaş, 800 bin liralık senet verdiğini de ifade etti.

Demirtaş'ın aracılık ettiği 375 bin liralık satış, 2021 yılının nisan ayında yapıldı. Mağdur ise, o dönemden sonra konut fiyatlarındaki artış nedeniyle Adanur'dan aldığı daireyi nakde çevirmek istediğini, 825 bin liraya bir alıcı bulduğunu ancak tapunun devrinin verilmemesi nedeniyle satışın gerçekleşmediğini belirtiyor. Demirtaş da bu sorun nedeniyle mağdurla anlaşarak 800 bin liralık senet veriyor, karşılığında 275 bin liralık ödeme yapıyor.

"Evrakta sahtecilik var, Demirtaş hakkında suç duyurusunda bulunabilirim"

Bu sırada, mağdura Ahmet Demirtaş tarafından Emin Adanur'un imzalandığı belirtilerek yeni bir sözleşme veriliyor. Ancak sözleşme Emin Adanur tarafından kabul edilmiyor. Sözleşmeye, Demirtaş tarafından Adanur'un imzasının taklidi atılıyor. Adanur, bu sözleşmeyle ilgili sorumuza, "Maalesef evrakta sahtecilik var evet. Beni zaten çok zor durumda bıraktı ama yineliyorum bu kötü bir insan değil, çaresizlikten yapılmış hatalar. Ben de maalesef istemeye istemeye hakkında suç duyurusunda bulunabilirim" yanıtını verdi.

"Yeni proje için 500 bin lira borç verdim, daireler mağdurlara verilecek"

Adanur ayrıca, Demirtaş'ın Bursa'da 4 milyon 600 bin liraya yeni arsa aldığını, bu arsada 100 ile 110 konutluk bir projeye başlayacağını ifade ederek, "40 konut inşaatın maliyetini karşılayacak. Kalanı mağdurlara verilecek. Demirtaş'a arsa alması için ben de 500 bin lira borç verdim" dedi.

Dairelerin internetten satışı devam ediyor

Öte yandan, satışı yapılan konutlar, ilan sitelerinde hâlâ satılık olarak görülüyor. Mağdurlar, yeni mağduriyetler oluşmasın diye satışa aracılık eden emlakçıları uyararak, yaşadıkları süreci emlakçılara aktarıyor.

Demirtaş: Evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık yapmadım

Emin Adanur'a ait inşaatta satış için aracılık eden Ahmet Demirtaş ise, iddiaları reddetti. Ticari sorunlar yaşadığını, mağduriyetlerin bu yüzden oluştuğunu belirten Demirtaş, 40 - 45 günlük süre içinde tüm mağduriyetlerin giderileceğini belirtti. Adanur'un imzasını taklit etmesiyle ilgili de açıklama yapan Demirtaş, "Satışta güven teşkil etmesi için imza attım. Evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık yapmadım" dedi.