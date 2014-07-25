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Spor

Bursaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda etti

Bursaspor, Gürcistan temsilcisi Chikhura'ya penaltılarla 4-1 yenilerek, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

25 Temmuz 2014 01:56

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Bursaspor, Chikhura ile deplasmanda yine golsüz berabere kaldı ve penaltı atışları sonucunda rakibine 4-1 mağlup olan Yeşil-Beyazlılar, Avrupa Kupaları'na veda etti.

Ntvspor.net'in haberine göre, mücadeleye etkili başlayan temsilcimiz, oyunu yönlendiren ve topun kontrolünü elinde bulunduran taraf oldu. İlk dakikalardan itibaren rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten Yeşil-Beyazlılar, 21. dakikada genç golcü Enes Ünal ile gole çok yaklaştı.

İlk yarının son bölümünde ev sahibi ekip uzaktan şutlarla gol yollarında etkili olmaya çalışırken, Bursaspor'da Enes Ünal 41. dakikada ikinci kez gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Volkan Şen getirdiği topta pasını Enes'e gönderdi . Genç futbolcu topa istediği gibi vuramadı ve takımı adına önemli bir fırsattan yararlanamadı.

İlk devre iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci devreye ev sahibi ekip etkili başladı. Chikhura, 51. dakikada gole çok yaklaştı. Kutchukhidze'nin pası ile ceza sahası yayının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Betchvaia'nin gelişine yerden çektiği şut az farkla direğin dibinden dışarı gitti.

Bu pozisyonun ardından temsilcimiz Bursaspor, rakip kaleye daha fazla gitmeye başladı ve Gürcistan ekibinin kalesinde tehlikeli pozisyonlar geliştirdi.

Ferhat Kiraz'ın 61. dakikada rakip ceza yayı önünden kullandığı frikikte top direğin yanından auta gitti ve temsilcimiz bir kez daha öne geçme şansını değerlendiremedi.

Mücadelenin son anlarında baskısını artıran Bursaspor, 86. dakikada Traore ile yine çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Ceza alanı içinde sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Traore'nin sert şutunda Gürcü kaleci gole izin vermedi.

Maçın 90 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi ve maç uzatmaya gitti.

 

Bursaspor 10 kişi kaldı

 

İlk uzatma devresinde Bursaspor 10 kişi kaldı. 94. dakikada ikinci sarı kartı gören Şener, kırmızı kartla takımını 1 kişi eksik bıraktı.

Mücadelenin uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Bursaspor, penaltı vuruşlarının ardından 4-1'lik sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

 

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