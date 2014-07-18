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Spor

Bursaspor turu deplasmana bıraktı

Bursaspor, Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gürcistan'ın Chikhura Sachkhere takımıyla 0-0 berabere kaldı

18 Temmuz 2014 03:05

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Bursaspor, Gürcistan'ın Chikhura Sachkhere takımını konuk etti.

Ntvspor.net'te yer alan haberde karşılaşmanın ilk önemli pozisyonu Bursaspor'dan geldi. 13. dakikada sağ kanattan gelişen atakta yapılan ortaya ceza sahası içerisinde iyi yükselen Fernandao'nun kafa vuruşunu kaleci kurtardı. Pozisyonun devamında ise Bellushi'nin şutu defanstan döndü ve yeşil-beyazlılar, bu pozisyonda sonuca gidemedi.

Temsilcimiz, maçın ilerleyen dakikalarında da rakip kalede golcü oyuncusu Fernandao ile etkili olsa da sonuca gidemedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Bursaspor, karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başladı. 49. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruş sonrasında İbrahim Öztürk'ün kafa vuruşu üst direkten döndü.

İkinci yarıda oyunu rakip kaleye yıkan yeşil-beyazlılar, girdikleri sayısız pozisyonu gole çeviremedi.

Geri kalan dakikalarda da skor değişmeyince taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 24 Temmuz Perşembe günü Gürcistan'da oynanacak.

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