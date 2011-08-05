-BURSASPOR TUR ATLADI GOMEL (A.A) - 04.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Bursaspor, FC Gomel'i 3-1 yenerek tur atladı. 50. dakikada N'Diaye'nin sağ taraftan yaptığı ortaya Turgay'ın kafa ile yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı. 78. dakika Vederson'un sol taraftan kullandığı korner atışında arka direğe düşen topu N'Diaye düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-1 85. dakikada Bursaspor'un Arjantinli oyuncusu Batalla, sol taraftan pasını vatandaşı Insua'ya verdi. Insua, aşırtma vuruşla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-2 90+1. dakikada Insua'nın sol taraftan yaptığı ortada Turgay Bahadır'ın kafa vuruşunda top Gomel filelerine gitti: 1-3 Bursaspor sahadan 3-1 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu. Stat: Central Hakemler: Ionut Marius Avram xxx, Miklos Istvan Nagy xxx, Sebastian Eugen Gheorghe xxx FC Gomel: Vladzimir x, Siarhei x, Yauseyenka Pavel x, Kuzmianok Ihar x, Mikalai xx, Kazeka Siarhei x (Dk 84 Stepanov x), Matveichyk Siarhei xx, Stasevich Ihar xx, Arthur, Illia xx (Dk 89 Platanov x) , Maksym x (Dk.72 Zuyeu x) Bursaspor: Carson xx, Serdar Aziz xx, Stepanov xx, İbrahim Kaş xx, Vederson xx, N'Diaye xxx (Dk. 88 Swenssonxx), Batalla xx, Kirita xx (Dk. 46 Insua xxx), Ozan xx, Volkan xx (Dk. 75 Sercan Yıldırım xx), Turgay xxx Goller: Dk. 41 İllia (FC Gomel), Dk. 78 N'Diaye, Dk. 85 Insua, Dk. 90+1 Turgay (Bursaspor) Sarı Kartlar: Dk.23 Kazeka Siarhei (FC Gomel), Dk. 26 İbrahim Kaş, Dk. 27 N'Diaye, Dk. 37 Kirita, Dk. 89 Turgay (Bursaspor) Kırmızı Kart: Dk. 64 Kazeka Siarhei (FC Gomel)