Bursaspor Trabzonspor düellosunda 6 gol var, galip yok!

Spor Ligi'in bu sezon en golcü iki takımını karşı karşıya getiren maçta adeta gol düellosu yaşandı. Bursaspor ile Trabzonspor arasındaki maç 3-3 sona ererken; karşılaşmanın ilk dakikasından son dakikasına kadar heyecan eksik olmadı. Tartışmalı kararların da verildiği maçta Bursaspor'un golleri Fernandao, Belluschi ve Volkan Şen'den geldi. Trabzonspor ise bu gollere Özür Hurmacı, Yusuf Erdoğan ve Mustafa Akbaş'la yanıt verdi.

NTV Spor’da yer alan haber göre, maçın ilk tehlikeli atağı 2. dakikada ev sahibi Bursaspor'dan geldi. Bir anda Belluschi'nin defansın arkasına gönderdiği harika topla buluşan Bakambu, cezasahası sol içine girdi. Çaprazdan sert ve düzgün vurdu. Kaleci Fatih kritik müdaheleyle topu kornere gönderdi.

15'inci dakikada, ilk dakikalarda rakibine oranla daha durgun bir görüntü sergileyen Trabzonspor golü buldu. Fatih Atik'in cezayayı üzerinde buluştuğu topu kaleye gönderdi. Kaleci Harun'un tokatladığı ancak kısa düşen topu Özer, aşırtma bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor 1-0 öne geçti.

Tartışmalı penaltı kararı

23'üncü dakikada sağ kanattan Ozan Tufan'ın cezasahasına ortasında Fatih Öztürk'ün elinden kaçırdığı top Belluschi'nin önünde kaldı. Belluschi, cezasahası sol çaprazına doğru hareketlenirken, Fatih'in dokunuşuyla yerde kaldı. Hakem tartışmalı bir kararla penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltıyı kullanan Fernandao, sert vurdu, top ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

5 dakika sonra ise Bursaspor 2-1 öne geçti. Bursa'daki son 14 maçta 13'er gol atan iki ekibin mücadelesinde ev sahibi ekip Ozan Tufan'la 2-1 öne geçti. Bakambu'nun ortasahadan defansın arkasına gönderdiği harika ara pasında Ozan Tufan topla buluştu. Cezasahası sağ ön çizgisi üzerinde vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu ve Bursaspor 2-1 öne geçti.

32. dakikada Bursaspor bir kez daha tehlikeli geldi. Fernandao, şık hareketlerle cezasahasına girdi. Penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Fatih iki hamlede topu kontrol etti ve net golü önledi.

42'inci dakikada Bursaspor bir kez daha tehlikeli geldi. Bakambu'nun ortasahadan sola açtığı topla Volkan Şen buluştu. Eski Trabzonsporlu oyuncu topu cezasahası sağ içine kadar taşıdı. Ortadaki bomboş durumdaki Bakambu'ya bırakmaya çalıştığı topu, defans son anda kornere gönderdi ve Bursaspor mutlak golden oldu. Şenol Güneş ise kaçan pozisyon sonrası kulübede isyan etti.

Bursa'da bir tartışmalı karar daha

Kornerden gelen topta Fatih Öztürk boşa çıkarken, Fernandao topu ağlarla buluşturdu; ancak hakem bir tartışmalı kararla daha ofsayt kararı verdi.

İlk yarının son dakikasında Trabzonspor'un golü geldi. Sefa Yılmaz, Bursaspor cezasahası sağ ön çizgisi üzerinde Civelli'nin müdahelesiyle yerde kaldı. Topun başına geçen Yusuf Erdoğan, klas bir golle topu barajın yanından ağlarla buluşturdu ve maça 2-2'lik eşitliği getiren golü attı. İlk yarı da bu golle 2-2 sona erdi.

Goller durmak bilmiyor

İkinci yarıya Trabzonspor, Bursaspor'a oranla daha iyi başlamasına rağmen golü bulan taraf bu kez ev sahibi ekip oldu. Süper Lig'in en golcü iki takımının karşılaşmasında Trabzonspor, gol için bastırmasına karşın; ani gelişen atakta Ozan Tufan, topu cezasahası sağ yan çizgisi yanına taşıdı. Ön direkteki Volkan Şen'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun tek vuruşunda top ağlarla buluştu ve Bursaspor 3-2 öne geçti.

61'de Bursaspor 4. golle burun buruna geldi. Volkan Şen, sağdan cezasahası yanına kadar taşıyıp cezayayı üzerine ortaladı. Ozan Tufan kaleci Fatih Öztürk'le karşı karşıya kaldığı uygun pozisyonda vuruşunu yaptı. Ancak top farklı şekilde üstten auta gitti.

Ersun Yanal da inanamadı

64'te bu kez golü kaçıran taraf Trabzonspor oldu. Sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın cezasahasına ortasında Civelli'den seken topla altı pas önünde Yatabare buluştu. Malili oyuncu uygun durumda vurdu, top üstten auta gitti ve bordo-maviler net golü kaçırdı.

78'de Trabzonspor net bir golden daha oldu. Yusuf Erdoğan'ın çalımlarla cezasahası sağ içine bıraktığı topla Fatih Atik, kaleci Harun'la karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yaptı, Bursaspor file bekçisi topu uzaklaştırdı ve net golü önledi.

Dakikalar 80'i gösterirken; Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Bursaspor'u tamamen sahasına hapseden bordo-maviler, bu dakikada korner kazandı. Mehmet Ekici'nin ön direğe ortasına Mustafa Akbaş kafayı vurdu. Top sağ direğin yanından ağlarla buluştu ve maça 3-3'lük eşitlik geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve nefes kesen maç 3-3 sona erdi. Bu skorun ardından Bursaspor puanını 19'a, Trabzonspor ise 22'ye çıkardı.