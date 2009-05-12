Bursaspor, Trabzon'da "kolbastı" oynamak istiyor

Bursaspor, hafta sonu Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçı kazanıp, UEFA Kupası'na katılma hedefi doğrultusunda bir engeli daha aşmak istiyor.



Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Evsel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belirledikleri hedefe ulaşma yolunda önlerinde 3 maçtan oluşan 270 dakikalık bir fırsat olduğunu, yeşil-beyazlı futbolcuların bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerine inandıklarını söyledi.



Hedeflerinin 3 maçtan 9 puan çıkarmak olacağını dile getiren Yılmaz, özellikle ligin ikinci yarısında üstün bir performans gösteren Bursaspor'un bunu başaracak güce ve kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.



Yılmaz, sakatlıkları geçen Ömer Erdoğan ve Volkan Şen'in Trabzonspor maçında teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın görev vermesi halinde forma giyebileceğini dile getirerek, tam kadroyla çıkacakları zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını bildirdi.



Trabzonspor'u lig tarihinde deplasmanda hiç yenemediklerini anımsatan Yılmaz, "Trabzonspor'u sahasında yenerek bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Güçlü iki Anadolu takımı arasında oynanacak karşılaşma oldukça çekişmeli geçecektir. Tek dileğimiz sonuç ne olursa olsun maçın başladığı gibi dostça bitmesi" dedi.

