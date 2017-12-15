Bursaspor Trabzon'a Le Guen'siz gitti. Fransız hoca rahatsızlandı!..

Bursaspor\'un Teknik Direktörü hastaneye kaldırıldı...Le Guen kafileye yetişecek mi ?

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Yeşil-Beyazlı ekip yarın oynayacağı Trabzonspor maçı için deplasman yolculuğuna başlarken Bursapor\'un Fransız Teknik Direktörü Le Guen hastaneye kaldırıldı. Paul Le Guen\'in geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sebebiyle Trabzon kafilesinden ayrılmak zorunda kaldığı bildirildi. Kafile teknik direktörsüz Trabzon\'a uçarken, iyileşmesi durumunda Fransız hocanın sabah Trabzon\'a İstanbul üzerinden uçması bekleniyor.

KULÜPTEN BİLGİLENDİRME YAPILDI

Le Guen\'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Parlakay; \"Trabzon yolculuğumuz sırasında hocamız otobüste biraz rahatsızlandı, daha önce bağırsağında bir problem olduğu için yine aynı bölgeden bir sorun yaşadı. Biz hemen hastahaneye gittik, şuan tetkikleri yapıldı ciddi bir problem yok, doktorumuz dinlenmesini istiyor. Kendisi bizimle çok gelmek istiyor\" dedi.

Kulüp Doktoru Gökhan Özhan ise; \"Hocamızın yaklaşık 1 hafta önce karın ağrısı sebebiyle Medikabil Hastahanesi\'nde kontrollerini yaptık. Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konuldu ilaçlarını düzenli olarak alıyordu. Ancak otobüste tekrar rahatsızlandı ve tansiyon düşüklüğü yaşadı bizde hemen hastahaneye götürdük. Yolculuk yapması şuan riskli olabilir. Hastahanede kontrolleri yapıldı şuan durumu iyi, yarın bizimle olma ihtimali yüksek. Benim uygun gördüğüm bu gece dinlenip yarın gelmesi\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Paul le Guen\'in konuşma anları, idman detayı (ARŞİV)

FOTOĞRAFLI