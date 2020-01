Bursaspor, Trabzon deplasmanında galibiyet peşinde

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - SÜPER Lig\'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor\'da bu maçın hazırlıkları tamamlandı. Trabzon\'da oynadığı 41 maçın yalnızca 2\'sini kazanan yeşil beyazlı ekip, galibiyet için kenetlendi.

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak olan bu zorlu randevu saat 19.30’da başlayacak ve maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Mehmet Can Hanoğlu yapacak. Maçın 4’üncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. Bugüne kadar Halis Özkahya Bursaspor’un 18, Trabzonspor’un ise 26 mücadelesini yönetti. Bursaspor bu maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken; Trabzonspor ise 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

TRABZONSPOR\'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Her iki takım Süper Lig’de daha önce 82 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un üstünlüğü ise dikkat çekiyor. Bordo mavili ekip 41 randevuyu kazanırken, 29 maç berabere bitti ve yeşil beyazlı ekip ise 12 galibiyet alabildi. Bursaspor, Trabzonspor’a karşı deplasmanda yalnızca 2 galibiyet alırken; geçtiğimiz sezonun son maçında burada kazandığı 2-1’lik maçın ardından yeşil beyazlı ekip Süper Lig’de son anda kalmıştı. Diğer maçlarda ise Trabzonspor’un 26 galibiyeti ve 13 beraberliği bulunuyor.

RIZA ÇALIMBAY İLE ÇIKIŞTALAR

Bursaspor, ligde son olarak evinde Fenerbahçe’ye 1-0 kaybederken, bunun öncesindeki son 7 lig maçında da kaybetmemişti. Trabzonspor ise teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay’ın gelmesinin ardından çıkışa geçti. Bordo mavili ekip, Çalımbay ile bu sezon çıktığı 7 maçının 5’ini kazanırken, birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Çalımbay ile birlikte 16 puan toplayan Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında 9 puan alabilmişti.

BATALLA GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bu zorlu randevuda her iki takımın da yıldız oyuncuları dikkat çekiyor. Yeşil beyazlı ekibin yıldız ismi Pablo Martin Batalla, Trabzonspor’a karşı forma giydiği 10 maçta 5 kez rakip ağları havalandırdı. Batalla, Medipol Başakşehir ile birlikte en fazla Trabzonspor ağlarını havalandırdı. Arjantinli oyuncu son Trabzonspor deplasmanında da gol sevinci yaşarken; bu sezon ligde 4 golü ve 5 asisti bulunuyor. Bursaspor’da 5 golle en golcü oyuncu Aziz Behich ise yarınki maçta kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

BURAK YILMAZ KENDİNİ BULDU

Trabzonspor’un bu maçtaki en büyü kozu ise Burak Yılmaz olacak. Süper Lig’de bu sezon 12 maçta 13 gol kaydeden milli oyuncu, maş başına 1’in üzerinde gol ortalamasına sahip tek oyuncu konumunda yer alıyor. Ayrıca Burak Yılmaz, Süper Lig’de Bursaspor’u karşı forma giydiği 12 maçta da 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bursaspor’da kart cezası bulunan Aziz Behich, Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Mikel Agu ve Kembo da sahada yer alamayacak. Belinden sakatlığı bulunan Emmanuel Badu’nun durumu ise bugün netleşecek. Trabzonspor’da ise Durica ve Mustafa Akbaş’ın sakatlığı bulunuyor.

