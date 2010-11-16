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Spor

BURSASPOR TEL TEL DÖKÜLÜYOR BURSA (A.A)

16 Kasım 2010 12:22

-BURSASPOR TEL TEL DÖKÜLÜYOR BURSA (A.A) - 16.11.2010 - Bursaspor, geçen sezon kazandığı şampiyonluğun ardından bu sezona da çok iyi başlangıç yapmasına karşın, son 6 haftada adeta ''tel tel'' dökülüyor. 2009-2010 sezonunda elde ettiği şampiyonlukla ''devrim'' denilebilecek nitelikte başarı elde eden, bu sezona da yine ''şampiyonluk'' parolasıyla başlayan yeşil-beyazlı takım, ligin 6. haftasından itibaren inişe geçti. Bursaspor, ilk maçta sahasında Konyaspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başlarken, daha sonra güçlü rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 2-0, ardından da yine deplasmanda Sivasspor'u aynı skorla yendi. Üçüncü hafta Eskişehirspor'u evinde 2-1'lik skorla geçen Bursapor, olaylar nedeniyle tatil edilen Gaziantepspor maçında da TFF'nin kararı sonrası 3-0 hükmet galip sayıldı. Yeşil-beyazlı takım, sahasında Bucaspor karşısında 1-0'lık skorla aldığı galibiyetin ardından ''duraklama'' dönemine girdi. Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile deplasmanda golsüz berabere kalan Bursaspor, daha sonra konuk ettiği Kardemir Karabükspor ile de 2-2 berabere kalarak 2 haftada 4 puan yitirmiş oldu.  Ankaragücü'nü deplasmanda 5-1 gibi farklı bir skorla yenen Bursaspor'un çıkışa geçeceği düşünülüyordu, ancak beklenen olmadı. Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan ''Timsahlar'', Medical Park Antalyaspor deplasmanında 2-0 yenik durumdan durumu 2-2'ye getirdi, ancak galibiyete ulaşamadı. Bursaspor, ''çıkışın başlangıcı'' olarak gördüğü Trabzonspor maçında ise bir anlamda hezimete uğradı. Rakibinin 5. ve 16. dakikalarda Jaja ile bulduğu gollere karşılık veremeyen yeşil-beyazlı takım, hem sahadan puansız ayrıldı hem de ''yenilmezlik'' unvanını bu maçta bırakmış oldu. Ligin ilk 6 haftasında elde ettiği 6 galibiyetle 18 puan kazanmayı bilen Bursaspor, sonraki 6 haftada ise 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak sadece 7 puan toplayabildi. Bursaspor'un sezon başından bu yana oynadığı maçlar ve elde ettiği sonuçlar şöyle: Bursaspor-Konyaspor........................: 1-0 Galatasaray-Bursaspor......................: 0-2 Sivasspor-Bursaspor........................: 0-2 Bursaspor-Eskişehirspor....................: 2-1 Gaziantepspor-Bursaspor....................: 0-3 (hükmen) Bursaspor-Bucaspor.........................: 1-0 İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Bursaspor...: 0-0 Bursaspor-Kardemir Karabükspor.............: 2-2 Ankaragücü-Bursaspor.......................: 1-5 Bursaspor-Fenerbahçe.......................: 1-1 Medical Park Antalyaspor-Bursaspor.........: 2-2 Bursaspor-Trabzonspor......................: 0-2

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