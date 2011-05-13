-BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SAĞLAM VERİLEN CEZAYI HAKSIZ BULDU İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yeşil-beyazlı ekibe, Beşiktaş maçı öncesinde çıkan olaylar nedeniyle verdiği cezanın haksız olduğunu ileri sürerek, ''Bu kararı alanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ki, vicdanları hep onları rahatsız edecektir'' dedi. Ertuğrul Sağlam, Swissotel'de düzenlenen TSYD Sportif İletişim ve Başarı Ödülleri ve TSYD-Ülker Spor Yazarları Armağanı Yarışması ödül törenine katıldı. ''2010 yılı Sportif İletişim ve Başarı Ödülü''ne layık bulunan Ertuğrul Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ödülün, kazandıkları şampiyonluğun yanı sıra taraftarı, yöneticisi ve futbolcusuyla örnek oldukları için verildiğini belirtti. Sağlam, ''Biz şampiyonluğu, fair-play şampiyonluğuyla birleştirerek aldık. Bu konuda bize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum'' dedi. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle Bursaspor'u 3-0 hükmen mağlup, Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip sayarken, yeşil-beyazlılara 5 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası vermesi, ayrıca 3 deplasman maçına da Bursaspor seyircisinin alınmamasınına ilişkin kararını değerlendiren Sağlam, cezanın son derece yanlış olduğunu savunarak, şöyle devam etti: ''Çok yanlış bir kararın altına imza atıldığını samimiyetle söylemek istiyorum. Cezaların hiçbirini kabul etmiyorum. Federasyon 1. Başkan Vekili Lutfi Arıboğan, çok net şekilde, 2 kez üstüne basarak 'Bursa halkını ve Bursasporu cezalandırmıyoruz' dedi ama cezalandırılan sadece Bursa halkı ve Bursaspor oldu. Bu açıklamayı anlayamadım. 'Bursa halkını ve Bursaspor'u cezalandırmıyoruz' derken zaten Bursaspor'un ve Bursa halkının suçsuz olduğunu ifade ediyor. Neymiş efendim, yeni bir dönem açılıyormuş, yeni dönem açmak için de bu kararların alınması gerekiyormuş, bu kararlar alınırken de bir 'günah keçisi' Bursaspor oluyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. itirazımız mutlaka olacaktır.'' Yanlışın maçın iptal edilmesine ilişkin verilen kararla başladığını öne süren Sağlam, şunları söyledi: ''Bursaspor'un ceza almasını gerektirecek en ufak bir olay yok. Olayları çıkaranların futbolla, sporla alakası yok. Futbolu izlemeye gelen Bursaspor taraftarı, statta oturmuş maçı bekliyor. Hiçbir yöneticinin hiçbir futbolcunun, hiçbir taraftarın, hiçbir sporcunun en ufak kılına zarar gelmediği bir ortamda, stadın çok dışında gelişen olayların faturasının Bursaspor'a kesilmesinin çok yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Bursaspor'a çok büyük haksızlık yapıldı. Ben bu kararı alanları, vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ki, vicdanları hep onları rahatsız edecektir.'' Bursaspor'un çok güçlü bir camia olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti: ''Biz de oturup ağlayacak değiliz. Bursaspor çok güçlü bir camia. Güçlü bir takımız. Güçlü insanlarız. Dolayısıyla bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz. Oturup ağlayacak, ağıt yakacak halimiz yok. İnşallah olanlara rağmen, sezon başından beri başımıza gelenlere rağmen, yine sezonu 3. bitireceğiz. Bizi oradan da aşağıya indirmek isteyenlere en güzel cevabı vereceğiz.''