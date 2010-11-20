-BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SAĞLAM: "OYUNCULARIMI TEBRİK EDERİM" MANİSA (A.A) - 20.11.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Maçın genelinde pozisyon vermeyen, bol pozisyona giren oyuncularımı tebrik ederim'' dedi. Ertuğrul Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalardaki puan kayıplarıyla birlikte liderlikten üçüncülüğe kadar düştüklerini hatırlatarak, maçın daha da geriye düşmemeleri ve zirve yarışını sürdürmeleri için çok önemli olduğunu söyledi. Maçta defanstan hücuma futbolun doğrularını uyguladıklarını ifade eden Sağlam, ''Maçın genelinde pozisyon vermeyen, bol pozisyona giren oyuncularımı tebrik ederim. Manisaspor karşısında aldığımız galibiyet, hem ligin zirvesindeki yerimizi sağlamlaştırmak hem de Valencia maçı öncesi moral kazanmamız açısından önemliydi'' dedi. Sağlam, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından bazı kişilerin ''Bursaspor düşüşe mi geçti'' sorusunu gündeme getirdiğine işaret ederek, ''Biz bu eleştirileri kabul etmemiştik. Trabzonspor maçında ortaya koyduğumuz mücadeleye rağmen istediğimiz sonucu elde edememiştik. Spor medyasının bir kısmı, ne yazık ki skora göre görüş bildiriyor'' diye konuştu. Kaptan Ömer Erdoğan da galibiyeti hak ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: ''Futbolumuzu daha da yukarı çıkarmak, Valencia maçından umudumuzu son maça taşıyacak sonuçla dönmek istiyoruz. Maçta skor üstünlüğünü yakalamamıza rağmen oyun disiplininden kopmadık. Bugün oynadığımız oyunu sergilersek niye Valencia'dan istediğimiz puanı almayalım. İyi günümüzde kimsenin beklemediği farklı bir skorla İspanya'dan dönebiliriz. Teslim olmaya gitmiyoruz.'' İbrahim Öztürk de galibiyete odaklandıklarını ve hak ettikleri bir galibiyetle Bursa'ya döneceklerini ifade etti. Manisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise kaleci İlker Avcıbay'ın sakatlığı ile Yiğit İncedemir'in cezalı olması ve Yiğit Gökoğlan'ın A2 Milli Takım'dan sakat dönmesinin, oyun planlarını bozduğunu dile getirdi. Maçtaki zorunlu değişikliklerin de takım ritmini bozduğunu ifade eden Karaman, şunları söyledi: ''Oyuna sonradan giren futbolcularım iyi performans sergilese de orta sahamız birden değişti. İyi pozisyonlara girdik ama 4 dakika içinde iki basit gol yedik. Makukula ve Isaac, girdikleri pozisyonları değerlendirebilseydi, rakibimizi tedirgin edebilirdik. Devre arasına kadar maksimum puanları kazanmamız gere(EUB-BEL-GKH)