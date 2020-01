Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: "Zor bir karşılaşma bizi bekliyor"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Medipol Başakşehir maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Zor bir karşılaşma bizi bekliyor\" dedi. Le Guen, Sow ve Grazov transferlerine ilişkin de, \"Umuyorum ki onlar da beklentilerimizi karşılayacaklardır” ifadelerini kullandı.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, 21 Ocak Pazar günü karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. \"Zor bir karşılaşma bizi bekliyor\" diyen Le Guen, \"İyi bir sonuç almak istiyoruz. Ligin başından bu yana ligin üst seviyelerinde yer alan takımlara karşı galibiyet alamadık. Umuyorum ki güzel bir oyunla bu haftadan itibaren bunu başlatacağız\" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası\'ndan elenmelerinin ardından transfer sorularına cevap veren Le Guen, \"Kupadan elendiğimiz için bu dakikadan itibaren daha az maç oynayacağız. Dolayısıyla bugün itibariyle yalnızca bir transfer yapmamız bizim için yeterli olacaktır sezonun geri kalanı için\" diye konuştu.

\"DAHA İYİ BİR DURUMA NEDEN GELMEYELİM?\"

Avrupa kupalarına katılım anlamında tek yolun ellerinde lig kaldığını belirten Fransız çalıştırıcı, \"En baştan beri hedefimiz zaten elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaktı. Lig üzerinden Avrupa kupalarına katılımın zor olduğunu hepimiz en başından beri biliyoruz. Şu anda 9. sıradayız ligde. Daha iyi bir duruma neden gelmeyelim? Neden tırmanışımızı sürdürmeyelim? Tabi ki bunları yapabiliriz. 7’nci, 6’ncı pozisyona çıkabiliriz, neden olmasın? Lig başlarken bizim öncelikli hedefimiz lig tablosunun ilk yarısında, ilk bölümünde, ilk yüzde 50’sinde kendimize yer bulabilmekti. Şu an için bunu sağlamış bulunuyoruz. Üstüne koyarak devam eder ve belki de hemen ligin en iyi takımlarının altındaki pozisyonlara tırmanabiliriz” ifadelerini kullandı.

\"TARAFTARIMIZ, TAKIMIMIZIN NE KADAR SAVAŞTIĞINI GÖRÜYOR\"

Bursaspor\'da olmaktan memnun olduğunu belirten Le Guen, \"Bursa’da çalışıyor olmaktan çok memnunum. Çok güzel karşılandım, güzel ağırlanıyorum burada. Ben de devamlı taraftarımızı mutlu etmek istiyorum. İnanın bana çalışırken, işimi yaparken devamlı aklımda bu düşünce var. Her maç inanılmaz bir destek ortaya koyuyorlar. Ben eminim ki onlar ortaya koyduğumuz çalışmayı hissediyorlar. Son maçtan örnek vermemiz gerekirse 1-0 geriye düştük ama büyük bir savaşma ruhu göstererek, maçta liderliği yeniden elde ettik. Belki sonucu almamıza yetmedi ama takımın ne kadar savaştığını görüyorlar, hissediyorlar diye tahmin ediyorum. Bence buradaki hedeflerimden bir tanesi takımla taraftarımız arasındaki ilişkinin pozitif bir şekilde yürümesini sağlamak” açıklamasını yaptı.

\"BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILAYACAKLARDIR\"

Moussa Sow ve Grozav transferlerini de değerlendiren Le Guen, “Umuyorum her ikisi de takımımıza katkı yapacaktır. İyi oyuncular tabi ikisi de. Biz de elimizden geldiğince onların takıma entegrasyonunu hızlandırarak beklentilerimizi karşılamalarına yardım etmeliyiz. Umuyorum ki onlar da beklentilerimizi karşılayacaklardır” dedi.

\"DEFANSİF BİR OYUNCU ALMAK FAYDALI OLACAKTIR\"

Çok yönlü bir savunma oyuncusuna daha ihtiyaçlarının olduğuna işaret eden Fransız çalıştırıcı sözlerini şöyle noktaladı:

“Belki özellikle takımın savunma tarafında çok yönlü bir oyuncuyu kadromuza katabilirsek bizim için güzel bir katkı olur diye düşünüyorum. Defansif alanda gerek sağda, gerek ortada, gerek solda katkı verebilen bir oyuncuyu kadromuza katmak bizim için faydalı olacaktır. Joker ama iyi bir joker olacak.\"

