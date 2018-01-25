Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: "Her şeyden önce savaşacağız"

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, \"Zor ve yoğun bir lig Türkiye ligi. Herkesin birbirine yakın olduğu yoğun bir lig. Mutlaka bir şeyler kazanacağımıza inanıyorum bu karşılaşmadan ama her şeyden önce savaşacağız” dedi.

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Bursaspor, deplasmanda 27 Ocak Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek. Bu maçın hazırlıklarına Özlüce Tesisleri\'nde devam eden yeşil beyazlı ekipte teknik dPaul Le Guen, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir maçında yaşadığı hayal kırıklığını tekrarlayan Fransız çalıştırıcı, bu karşılaşmada umdukları sonucu alamadıklarını söyledi.

\"KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM\"

Umutsuz olmadığını belirten Le Guen, \"Takımımdan bir reaksiyon bekliyorum. İyi sonuçlara geri dönüş yapacağımızı, iyi sonuçlar almaya tekrardan başlayacağımıza inanıyorum. Bunu söyledim ama başımız dik. Takım olarak savaşmaya hazırız. Önümüzde bir deplasman karşılaşması var. Ben eminim ki bu karşılaşmadan mutlaka bir şeyler çıkartacağız, çıkarmamız gerekiyor. Zor ve yoğun bir lig Türkiye ligi. Herkesin birbirine yakın olduğu yoğun bir lig. Mutlaka bir şeyler kazanacağımıza inanıyorum bu karşılaşmadan ama her şeyden önce savaşacağız” dedi.

\"İLK 11\'DE OLMAMAK HİÇBİR ZAMAN CEZA DEĞİLDİR\"

Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından oyunculara yönelik bir cezanın olmayacağına işaret eden Le Guen, \"Ceza kelimesini kullanmak çok doğru mu emin değilim. 11’de olmamak hiçbir zaman ceza değildir. Böyle bir ceza olamaz. Ben bir teknik direktörüm ve seçim yapmak zorundayım. Bu tarz maçlardan sonra böyle değerlendirmeleri yapmak, akıllardan böyle şeylerin geçmesi normaldir ama takım içinde bir rekabet var. İyi olanın oynaması gereken bir rekabet, bir yarışma var. Ben de bu yarışmanın hakemiyim. İyi olan kimseyi sahaya koymak konusunda görevliyim\" diye konuştu.

\"OYUNCULARIMLA GÖRÜŞMELER YAPIYORUM\"

Futbolcularıyla bazı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Fransız çalıştırıcı, \"Kazansak da bazı görüşmeler gerçekleştiriyorum oyuncularımla, kaybetsek de. Böyle bir mağlubiyetten sonra gerçekleştirdiğimiz rutin görüşmelerin çapı biraz değişiyor. Belli adaplar olmalı oyuncularla aramızda. Onlarla bir görüşme yapıyorum ve bu görüşme tabii ki de onlarla benim aramda kalacak. Konuştuklarım bizim aramızda. Onlar bilir, ben bilirim ama basın önünde bu konuştuklarımızı anlatmayacağım\" ifadelerini kullandı.

KUBİLAY AMELİYAT OLDU

Öte yandan Bursaspor, Özlüce Tesisleri\'nde Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Özlüce Tesisleri\'nde sabah saatlerinde yapılan idmana sakatlıkları süren Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir ve Kofi Atta, takımdan ayrı düz koşu yaparken, kaptan Batalla’nın ise tedavisine devam edildi. Genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş kasığından geçirdiği sakatlık sebebiyle bugün Katar\'da kasık fıtığı ameliyatı geçirdi. Kubilay, ameliyatın ardından yaklaşık 1 hafta sürecek tedavi programından sonra Bursa\'ya gelecek ve tedavisine burada devam edilecek. Kubilay\'ın 3 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara katılacağı bildirildi.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanın ardından saat 16.00’da Yenişehir Havaalanı’ndan özel uçakla Alanya’ya gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Le Guen açıklamaları

-Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)