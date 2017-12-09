Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: "Fenerbahçe büyük ihtimalle şampiyonluğa gidecek"

\"Bursaspor şampiyonluk adaylarından biri olmayacak. Gerçekçi bir şekilde gerçekleri ortaya koymak gerek diye düşünüyorum\"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Fenerbahçe maçına ilişkin, \"Fenerbahçe kadrosunun gücü, büyük ihtimalle yakın zamanda şampiyonluğa gidecek ama Bursaspor şampiyonluk adaylarından biri olmayacak. Gerçekçi bir şekilde gerçekleri ortaya koymak gerek diye düşünüyorum\" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Fenerbahçe\'ye 1-0 kaybettikleri maç sonrasında yaptığı açıklamada sarı lacivertli ekibi tebrik etti. Fenerbahçe\'nin iyi bir takım olduğunu dile getiren Fransız çalıştırıcı, \"Bu akşam galip geldiler. Maçla alakalı pişmanlıklarım var ama herkes elinden geleni yaptı. İsterdim ki topu daha iyi kullanıp, topu daha iyi çevirelim. İyi savunma yaptık, belki penaltı verdik ama takımın organizasyonu ve oyuncuların katılımından memnunum\" dedi.

\"SON MAÇTA DAHA İYİ TOPU KULLANMIŞTIK\"

Bazı oyuncularının gergin olduğunu dile getiren Paul Le Guen, \"Maç boyunca her zamanki rahatlıklarında değillerdi. Topu kullanma anlamında ilk yarı çok fazla basit top kaybı yaptık. Oyun ilerledikçe git gide oyun kurmak bizim için zorlaştı. Beni hayal kırıklığına uğratan oyunu kurma, oyunda topu kullanma kabiliyetimizdi. Son maçta daha iyi topu kullanmıştık\" diye konuştu.

\"ÜZGÜNÜM\"

Kadro seçimi ve sistem üzerine bir pişmanlığının bulunmadığını kaydeden Fransız çalıştırıcı, \"Nereden geldiğimizi, nereden başladığımızı unutmuyorum. Fenerbahçe, Soldado ve Valbuena gibi ulusararası kalitede oyuncularını yedekten oyuna alabiliyorlar. Üzgünüm, pişman olduğum konu; belki hakem penaltıyı vermeyebilirdi. Kadro gücünü göz önünde bulundurduğumuzda bazı şeyler ortaya çıkıyor\" ifadelerini kullandı.

\"GERÇEKLERİ ORTAYA KOYMAK GEREK\"

Maç öncesinde ise Fenerbahçe\'nin favori olduğunu söylemesine ilişkin sorulan soruya ise Le Guen şu yanıtı verdi:

\"Bazı gerçekleri, bazı zamanlarda insanlara hatırlatmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe kadrosunun gücü büyük ihtimalle yakın zamanda şampiyonluğa gidecek ama Bursaspor şampiyonluk adaylarından biri olmayacak. Gerçekçi bir şekilde gerçekleri ortaya koymak gerek diye düşünüyorum.\"

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-Le Guen\'in açıklamaları

HABER: Gürkan DURAL, KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)