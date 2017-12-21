Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: "Burada çok mutluyum"

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, isminin Galatasaray ile anılması hakkanda, \"Ben Bursaspor’un kontratlı teknik direktörüyüm ve burada olmaktan da çok mutluyum\" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig\'de 23 Aralık Cumartesi günü konuk edecekleri Gençlerbirliği maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Gençlerbirliği\'ni \'iyi savunma yapıp ardından kontraya çıkan takım\' olarak tanımlayan Le Guen, \"Bu oyun tarzına uygun oyuncuları var. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Aldığımız son iki haftadaki iki mağlubiyetin ardından geri dönüşümüzü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Beklenti var. İnsanların beklentisinin farkındayız ve bununla başa çıkacağız, bunu gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi.

\"İYİ BİR POZİSYONA SAHİBİZ ASLINDA\"

Takımın bugüne kadar olan gidişatını değerlendiren Fransız çalıştırıcı, \"Takım olarak doğru yolda olduğumuza inanıyorum. Belli maçları kaybettik ama ligin en iyi takımlarına kaşı kaybettik. Gelişmede olan, iyi bir takımız. İyi pozisyona da sahibiz aslında. Üstüne koyarak daha da geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Sezon öncesi ile karşılaştırdığımızda doğru yolda olduğumuzu ve bugüne kadar iyi yönde geliştiğimizi söyleyebilirim. Eğer beklentiyi karşılayıp karşılayamadığımızı soracaksınız, bu Cumartesi günkü maçın sonucuna bağlı olacak\" şeklinde konuştu.

\"ANLAM VEREMİYORUM\"

Galatasaray\'da Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından adının sarı-kırmızılı takım ile anılması hakkında konuşan Le Guen, \"Bu tarz karışıklıklar neden çıkarmak gerekiyor. İnsanlar neden böyle şeylere ihtiyaç duyuyorlar emin değilim. Bence her şey çok net. Ben Bursaspor’un kontratlı teknik direktörüyüm ve burada olmaktan da çok mutluyum. Her şey bu kadar açık ve netken neden insanların bir şeyleri bulandırmaya çalıştığına anlam veremiyorum\" diye konuştu.

\"BADU\'NUN OYNAMA İHTİMALİ ZOR\"

Sırtında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Emmanuel Badu\'nun durumuna hakkında bilgi veren Le Guen, \"Ben de hala bazı oyuncularımızla alakalı haber bekliyorum. Badu, sakatlığından ötürü bir süredir çalışamadı. Cumartesi günü bizimle olma ihtimalini zor olarak değerlendiriyorum ben ama neden olmasın. Sağlık ekibimiz ile birlikte tekrardan değerlendireceğiz. Belki yarın antrenmana katılabilir ama bu cümle hala büyük bir “belki” olarak altını çizmek istiyorum\" şeklinde konuştu.

\"OYUNCULARIMIZ İLE GÖRÜŞME YAPACAĞIZ\"

Oyuncuların bir çoğunun takımda kalmak istediğini belirten Le Guen, şöyle konuştu: \"Bazı oyuncularımı ligin ikinci yarısında burada olmak istemiyorlar. Bunun en büyük sebebi yeterince süre alamamaları. Gerekli kararlar mutlaka alınacaktır. Endişeye, aceleye yer yok. Transfer sezonu açılınca yeterince vaktimiz olacak. Oyuncularımız ile görüşme yapacağız. Biz de kendi kararlarımızı masanın üzerine koyup, gerekli kararları vereceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Le Guen\'in açıklamaları

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