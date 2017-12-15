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Spor

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen hastaneye kaldırıldı

Fransız teknik direktörün bağırsak enfeksiyonu geçirdiği öğrenildi

15 Aralık 2017 19:19

Süper Lig'in 16.haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, kafileyle birlikte Tabzon’a gitmek üzere havaalanında beklerken rahatsızlandı. En yakın hastaneye kaldırılan Fransız teknik direktörün bağırsak enfeksiyonu geçirdiği öğrenildi. Kafileye katılamayan Paul Le Guen, rahatsızlığı nedeniyle Trabzon deplasmanına gidemeyecek. Konuyla ilgili Bursaspor Kulübü’nden bir açıklama yapıldı. Bursaspor yöneticisi Hasan Parlakay ve kulüp doktoru Gökhan Özhan, açıklama yaptı:

 "Trabzon yolculuğumuzda Paul Le Guen hocamız biraz rahatsızlandı. Daha önce bağırsağında problem vardı, aynı bölgeden sorun yaşadı. Şu an hastanede, ciddi bir problem yok. Doktor dinlenmesini istiyor ama kendisi Trabzon'a gelmeyi çok istiyor."

Kulüp Doktoru Gökhan Özhan: "Hocamızın yaklaşık 1 hafta önce karın ağrısı sebebiyle Medikabil Hastahanesi'nde kontrollerini yaptık. Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konuldu ilaçlarını düzenli olarak alıyordu. Ancak otobüste tekrar rahatsızlandı ve tansiyon düşüklüğü yaşadı bizde hemen hastahaneye götürdük. Yolculuk yapması şuan riskli olabilir. Hastahanede kontrolleri yapıldı şuan durumu iyi yarın olmak ihtimali yüksek. Benim uygun gördüğüm bu gece dinlenip yarın gelmesi" şeklinde konuştu.

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