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Spor

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: Baskı işimizin değişmeyen bir parçası

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, yeşil beyazlı ekibin galibiyete olan hasretinin kendisi üzerinde bir baskı oluşturduğuna işaret ederek, "Bu baskıyı hissetmeseydim, bunun farkında olmasaydım teknik direktörlük yapamazdım

08 Şubat 2018 14:47

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, yeşil beyazlı ekibin galibiyete olan hasretinin kendisi üzerinde bir baskı oluşturduğuna işaret ederek, \"Bu baskıyı hissetmeseydim, bunun farkında olmasaydım teknik direktörlük yapamazdım. İşimizin değişmeyen bir parçası\" dedi.
Süper Lig\'in 21\'inci haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Bursaspor\'da teknik direktör Paul Le Guen, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Manisa ekibinin zor bir periyottan geçtiğini belirten Fransız çalıştırıcı, \"En az bizim kadar kızgın ve aç olacaklar galibiyet için. Onlar da aç olacaklar, biz de sahada aç olacağız. Tabii ki ligdeki pozisyonumuz için gerçekten çok önemli bir karşılaşma olacak bizim açımızdan, onların da bu maçtan beklentileri yüksek bizim de beklentilerimiz yüksek ve takımdaki herkes bunun farkında şimdiden\" dedi.
\"PABLO BATALLA\'YI BEKLİYORUZ\"
Moussa Sow\'un ardından sakatlığı geçen Abdullahi Shehu\'nun da takımla çalışmalarının ardından sakat oyuncuların takıma geri döndüğüne işaret eden Le Guen, \"Bende bir teknik direktör olarak geri dönen oyuncularımın getirdiği çeşitlikle birlikte iyi bir rekabet ortamı hazırlama hükümlülüğünü daha fazla hissetmeye başlıyorum. Her zaman için bir teknik direktör açısından iyi bir göstergedir, elinde olabildiğince oynamaya hazır daha fazla oyuncunun olması iyidir. Pablo’yu bekliyoruz bir yandan, kısa zamanda dönecek. Tabii ki sakat oyuncularımızın iyileşiyor olması bizler için iyi göstergeler\" diye konuştu.
\"BASKIYI HİSSETMESEM TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPAMAZDIM\"
6 maçtır Bursaspor\'un kazanamamasının kendisi üzerine bir baskı yaratıp yaratmadığı hakkında gelen bir soruya ise Le Guen, \"Futbolda baskı hep var, bu işin değişmeyen parçalarından bir tanesi. Çok normal, beklentinin farkındayım, mesela baktığınız zaman bu karşılaşma için taraftarlarımız bütün deplasman biletlerini satın almışlar. İnsanların bir beklentisinin olduğunu farketmemek ve bunun sizin üzerinizde baskı oluşturmaması imkansız ama bu normal, dediğim gibi bu baskıyı hissetmeseydim, bunun farkında olmasaydım teknik direktörlük yapamazdım. Olsun, biliyorum ki puanlar kazanmak zorundayız, galibiyetler almak zorundayız. İşimizin değişmeyen bir parçası\" diye cevap verdi.
SHEHU TAKIMLA ÇALIŞTI
Öte yandan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam eden Bursaspor\'da sakat oyuncular takıma dönmeye başladı. Moussa Sow\'un ardından Abdullahi Shehu da, bugün sabah yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı. Katar\'da ameliyat olan Kubilay Kanatsızkuş da tedavisinin ardından Bursa\'ya dönerken, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Pablo Martin Batalla\'nın tedavisi ise sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Paul Le Guen\'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

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