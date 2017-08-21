Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: "Hazır olmazsak başımız belaya girer"

Süper Lig\'in üçüncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklara başladı.

Yeni transfer Ekoko takımla ilk çalışmasına çıktı.

Alanyaspor galibiyetinin ardından bir günlük izne çıkan Bursaspor, Beşiktaş karşılaşmasının startını Özlüce Tesisleri\'nde yaptığı tek çalışma ile verdi.

Alanya galibiyeti sonrasında, futbolcuların yüzleri gülerken, Fransız teknik direktör Paul Le Guen, çalışma öncesi takıma yeni katılan Ekoko\'yu takım arkadaşlarıyla tanıştırıp, alkışlattı. Alanyaspor maçındaki hataları anlatan Le Guen, \"Maçlarda yüzde 100\'ü sahaya yansıtmazsak başımız beladan kurtulmaz\" dedi. Le Guen, \"Maçı kazandık. Hepinizi kutluyorum. Futbol kişilere mütevazi olmayı öğretir. Hem kazandık. Hem de güçlü takım olma yolunda önemli adımlar attık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Herkes maçlarda yüzde 100\'ünü sahaya yansıtmazsa başımız belaya girer. Şimdi kazandık. İyi sonuçları devam ettirmek için çok çalışmalıyız. Bunun için herkesten çok çalışmasını ve maçın son düdüğüne kadar asılmanızı istiyorum\" dedi.

EKOKO BAŞLADI

Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri\'nden Al-Nasr takımında geçiren ve serbest oyuncu olan Jires Kembo Ekoko Bursaspor ile ilk çalışmasına çıktı. Ekoko\'nun bir aydır Fransa\'da antrenman yaptığı, bir hafta içerisinde lige hazır duruma geleceği yetkililer tarafından açıklandı.

BİLAL TAKIMA DÖNDÜ

Sezon başı yapılan çalışmalarda ayağından sakatlanan ve aylardır takımdan uzak kalan, sadece tedavi olan Bilal Kısa, takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakat oyunculardan Deniz Yılmaz ile Tomas Necid, maçta ilk 11\'de oynayan futbolcularla birlikte yenilenme antrenmanına katıldı. Durumuna göre bu oyuncuların takıma katılıp katılmayacağına karar verilecek.

PİLOT TAKIMLA MAÇ VAR

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. Yeşil beyazlılar, akşam üzeri ise pilot takım Yeşil Bursa AŞ ile saat 17.00\'de Özlüce Tesisleri\'nde hazırlık karşılaşması oynayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Le Guen\'den detay

-Antrenmandan detaylar

-Ekoko\'nun calısmaya katılması

-Detaylar

Cemal EKENTOK- Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)-