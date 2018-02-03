Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: "Buraya 6 aylığına gelmedim"

Gürkan DURAL - Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Bursaspor ile Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, tempolu bir maç olduğunu belirterek \"Bütün oyuncularımı tebrik etmem gerekiyor, ellerinden gelen bütün çabayı yansıttılar. Belki galibiyet alamadık ama oyuncularım maksimum çabayı sarf ettiler. Bir teknik direktör için bence en iyisi bütün oyuncularının oynamaya hazır olması ve o oyuncuların arasından seçim yapabilmesidir. Tek eksiğimiz Moussa Sow değildi. Ertuğrul Ersoy, Pablo Batalla, Kubilay Kanatsızkuş ve başka oyuncularım da yoktu. Ben bundan dolayı şikayet etmeyeceğim, bu akşam için söyleyeceğim şey sahada olan oyuncularımı tebrik edebileceğim. Tabii ki oyuncularımı bir maçla değerlendirecek değilim, arkadaşlarımız buraya 5-10 maç oynamaya gelmiyorlar, daha uzun süre performans vermeye geliyorlar. Henüz değerlendirmek doğru olmaz diye düşünüyorum\" dedi.

\"BOSTOCK ÖZELLİKLİ BİR OYUNCU\"

Maç öncesinde yeni transfer John Bostock ile çok konuştuğunu dile getiren Fransız çalıştırıcı, \"Yeni bir oyuncu ama Fransa Ligi’ni yakından takip eden birisiyim, özellikli bir oyuncu olduğunu biliyordum. Oynamaya hazır olduğunu gördüm, bugün orta saha oyuncusuna ihtiyacımız vardı. Bu da takıma girişini hızlandırdı, belki burada oynatmak önceliğim değildi ama mecburiyet oldu. Abdullahi Shehu da ikinci maçı olmasına rağmen önemli bir performans ortaya koydu. Çok etkili oynadı\" diye konuştu.

\"DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM\"

Futbolda eleştirilerin her zaman olduğunu ve bundan sonra da olacağını kaydeden Le Guen, \"Ben bununla başa çıkabildiğimi düşünüyorum. Tabii ki son haftalarda yaşanan sonuçlar hayal kırıklığıydı ama kötümser bir hava benim üzerimde yoktu. Ben buraya 6 aylığına gelmedim, ne yaptığımı çok iyi biliyorum, doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bunu yapabileceğime inanıyorum, yeni ve iyi oyuncular kattık kadromuza. Umutlanmamı destekliyor. Kendimizi geliştirmeliyiz, bazı takımlarla rekabet etmemiz hala zor, son dönemde de aldığımız sonuçlara gelince devre arası transferlerini hiç sevmiyorum. Bazı oyuncular gidebileceğini düşünüyor, kafalarında soru işaretleri ile oynamaya çalışıyorlar, sevdiğim bir dönem değil\" açıklamasını yaptı.

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-Le Guen\'in açıklamaları