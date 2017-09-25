Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: 2. yarıda kontrataklardaki sorunlar bizi öldürdü, gebertti

Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor'un evinde Galatasaray'a 2-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlıların teknik direktörü Paul Le Guen, ikinci yarıda takımının kontrataklardaki sorunlarını "Bizi öldürdü, gebertti" sözleriyle yorumladı.

Taktiklerine maç boyu sadık kaldıklarının altını çizen Fransız çalıştırıcı, mücadelelerinden dolayı oyuncularını; galibiyetinden dolayı Galatasaray'ı tebrik etti.

Paul Le Guen, maç sonu beIN SPORTS'a şöyle konuştu:

"Topu tutamadık 2. yarıda. Kontratak oyununu da çok iyi oynayamadık. Bu da doğrusu bizi öldürdü, gebertti diyebilirim. İlk yarıda topa sahip olan, daha üretken bir takım görüntümüz vardı.

İyi bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Tebrik etmemiz gerekiyor Galatasaray'ı. İyi bir galibiyet aldılar.

"Böyle maçlarda daha üst seviyede olmalıyız"

Oyuncularımın ruh halini beğendim. Beni memnun etti. Bence sahadaki herkes çok fazla savaştı. Taktiğimize sadık kaldık. İlk yarıda sonucu almaya da çok yaklamıştık. Bu açılardan mutluyum ama sonucu alamadık. Böyle takımlara karşı daha üstün seviyede oynamamız gerekiyor."