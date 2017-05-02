Bursaspor Teknik Direktörü istifa etti

Geçtiğimiz hafta Akhisar'dan 5 gol yiyen Bursaspor bu hafta da evinde Galatasaray'a 5-0 mağlup oldu. 13. sırada yer alan yeşil beyazlılarda teknik direktör Mutlu Topçu istifa etti.

Topçu "Kötü bir akşamdı. Futbol adına hiçbir şey yapamadık. Bir hafta önce 5 gol yemiştik. Burada bir onur mücadelesi olmalıydı. Bunu da başaramadık. Bu takım bir an önce ayağa kalkmalı. Heyecan lazım. Son iki maçtır dibe vurduk. Yeni bir hoca yeni bir anlayış gerekiyor. Biz nasıl geldiysek öyle bir dönem yaşanıyor. Burada yaşananlar sadece hocayla ilgili değil. Kol kırılır yen içinde kalır. Burası benim için çok önemli bir kulüp. Hayatımda böyle bir şey, durum yaşar mıyım bilmiyorum bir daha. Böyle mücadeleden aciz bir ortam. Umarım futbolcular tekrar kafalarını kaldırırlar. Hem camianın hem de formanın hakkını verirler. Ben sorumluluğu üzerime alıyorum ve gereğini yapıyorum. İstifa ediyorum" dedi