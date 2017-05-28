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Spor

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek istifa etti

Örnek, son haftada oynanacak olan Trabzonspor maçına çıkmayacak

28 Mayıs 2017 23:04

Gençlerbirliği’ne sahasında 2-1 mağlup olarak kendini son hafta ateş hattına atan Bursaspor’da Teknik Direktör Adnan Örnek istifa ettiğini açıkladı.

Müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa demeç veren Örnek, “Gözlerimin yaşlı olması normal. Bu takıma bir şok lazım. Bunu yapacağım. Trabzonspor’u yeneriz ama şok lazım. İstifayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle Trabzonspor maçına çıkmayacağım. Sorumluluk, günah bana ait. Ben bunu başaramadım. Çok uğraştım. Bu maçı sahada kazanmak lazımdı. Hatalar oluyor ama başkanla görüşeceğim ve sanıyorum görevi bırakacağım” şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden ve oldukça üzgün olduğu görülen Adnan Örnek “Koskoca takımın düşmesini seyredemem. Gerçekten şok lazım. Bu galibiyet için lazım. Görevi bırakacağım” dedi.

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