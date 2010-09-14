Bursaspor tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor

T24 - Bursaspor, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında bu akşam Mehmet Topal'lı Valencia'yı konuk edecek.



Bursaspor, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, kadrosunda oyun stratejisini zora sokacak bir eksiklik yaşamıyor.



Valencia'nın çok güçlü bir ekip olduğunu ve favori olarak gösterildiğini belirten teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "ama futbolda her zaman favoriler kazanmıyor. Dolasıyla biz de kendi gücümüzle yüzleşerek güzel bir başlangıç yapmak isteyeceğiz" dedi.



La Liga'da geçtiğimiz sezon üçüncü sırayı alarak Şampiyonlar ligi'ne doğrudan katılan Valencia, buna karşın en büyük yıldızları David Villa ve David Silva'yı satmak zorunda kaldı.



Villa'nın boşluğunu doldurması için alınan Roberto Soldado Bursaspor'a karşı forma giymeyecek. Orta sahanın etkili isimlerinden Ever Banega ve deneyimli Vicente sakat.



Valencia teknik direktörü Unai Emery, Bursaspor'un iyi hazırlanmış şablonlar üzerinden oynadığına dikkat çekerek, "gerçekten çok çalışıyorlar ve bu çabayı göstermek için gerekli fiziki hazırlığı da sağlamışlar. Biz tüm bu özellikleri gözönünde bulundurarak hazırlandık. Kolay olmayacağını biliyoruz" dedi.



Mehmet Topal ise "Bursaspor'un çok iyi ekip olduğunu, iyi bir rakip olduklarını anlattım. Kendileri de kasetlerden tanımaya çalıştılar. Benim de en son izlediğimde çok iyi durumdalardı. Maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.



Şampiyonlar Ligi'nde 2000 ve 2001 yıllarında final oynayan Valencia, bu sezon La Liga'da oynadığı iki maçı da kazanan iki takımdan biri.



Bursa Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesini Norveçli hakem Svein Oddvar Moen yönetecek. Maç Star TV'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler



Bursaspor: Ivankov, Ali, Ömer, Stepanov, Vederson, Volkan, Hüseyin, Ergiç, Insua, Ozan, Sercan.



Valencia: Cesar, Miguel, David Navarro, Ricardo Costa, Mathieu, Topal, Manuel Fernandes, Tino Costa, Joaquin, Mata, Pablo, Aduriz.