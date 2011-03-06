-BURSASPOR TARAFTARINDAN BÜYÜK İLGİ BURSA (A.A) - 06.03.2011 - Bursaspor'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile oynadığı maça yeşil-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Bursaspor yönetiminin bilet fiyatlarında yaptığı indirime olumlu karşılık veren taraftarlar, Bursa Atatürk Stadı'nı soğuk ve yağmurlu havaya rağmen tamamen doldurdu. Bursaspor taraftarları, bir saat önceden tribünleri doldururken, takımları lehine tezahürat yaptı. -SERCAN'A ÖZEL İLGİ- Bursaspor taraftarları, tüm futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarken, hafta içinde Rusya'nın Lokomotif Moskova Kulübü ile görüşen, ancak anlaşma sağlayamayan Sercan Yıldırım'ı da unutmadı. 18 kişilik maç kadrosunda yer almayan Sercan, taraftarlar tarafından sahaya çağrıldı. Taraftarların çağrısına olumlu karşılık veren genç yıldız, tribünlerin olduğu bölüme gitti. Taraftarlar, ''Sercan bizimdir'' diyerek golcü futbolcuyu adeta bağrına bastı. Taraftarlarının ilgisi üzerine Sercan Yıldırım'ın gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Sercan daha sonra taraftarlara istek üzerine ''3'lü'' çektirdi. -YAZICI-SAĞLAM TRİBÜNE- Bursaspor taraftarları, futbolcular kadar Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ve Ertuğrul Sağlam'a da tezahürat yaptı. Yeşil-beyazlı taraftarlar, İbrahim Yazıcı ve Ertuğrul Sağlam'ı birlikte tribüne çağırdı. Yazıcı ve Sağlam, taraftarların bu çağrısı üzerine tribünlere gitti. -VOLKAN VE VEDERSON TRİBÜNDE- Bursaspor'da sakatlıkları bulunan Gökçek Vederson ve Volkan Şen, teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Sağlam, Vederson'un yerine Mustafa Keçeli'yi, Volkan'ın yerine ise Altidore'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Kaptan Ömer Erdoğan da Sağlam tarafından yedek soyunduruldu. -KONUK TAKIM TARAFTARLARI- Tribünlerde açtıkları pankartlarla adlarından söz ettiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi taraftarları bu özelliklerini Bursaspor maçında da sürdürdü. Kendilerine ''Boz Baykuşlar'' diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi taraftarları, ofsayt pozisyonunun tanımının yer aldığı bir pankartı tribünde açtı. Taraftarların açtığı bir diğer pankartta da ''8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun'' yazısı vardı.