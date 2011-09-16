-Bursaspor taraftarına ''yeni yasa'' bilgilendirmesi BURSA (A.A) - 16.09.2011 - Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursaspor taraftarlarına, ''6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi''ne ilişkin kanun hakkında bilgi verdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Büro Amirliği'nce, Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Emniyet Müdür Yardımcısı Feridun Turan ile Çevik Kuvvet Şube Müdürü Oktay Yıldızer, birer konuşma yaptkı. Taraftar gruplarının liderlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, spor sahalarında çıkan olaylar ve verilen cezalara ilişkin slayt gösterisi de sunuldu. Emniyet Müdür Yardımcısı Feridun Turan, 14 Nisan'da yürürlüğe giren yasanın, şehirlerin, kulüplerin ve sporseverlerin zarar görmemesi için çıkarıldığını söyledi. Yeni yasaya ilişkin olarak birçok kişinin bilgi sahibi olmadığını dile getiren Turan, ''Yeni yasanın daha iyi anlaşılması için bu tür toplantıları daha sık yapacağız. Taraftarlar, kulüp yöneticileri ve diğer sivil toplum örgütlerinin, yasanın tanıtımı için düzenleyeceği toplantılara da severek destek veririz'' dedi. Turan, yeni yasanın, spor müsabakaları öncesi, sırası ve sonrasında, saha içi ve dışında çıkan olaylara ciddi anlamda cezalar getirdiğinin altını çizerek, polisin yasa hükümleri çerçevesinde hareket etmek zorunda olduğunu vurguladı. ''Taraftarlar aralarında otokontrol mekanizmasını iyi çalıştırmalı'' diyen Feridun Turan, şöyle devam etti: ''Yasa ve getirdiği yükümlülükler, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesinde açık bir şekilde yer alıyor. Tüm taraftarlar konuyla ilgilenmeli ve birbirlerini kırmadan uyarmalı. Uyarılan kişi de buna tepki göstermemeli. Taraftarlar bunu kendilerine, şehirlerine ve takımlarına zarar gelmemesi için yapmalı. Ayrıca, spor müsabakalarını izlemek kadınların ve çocukların da hakkı. Ancak, olay çıkacağı endişesiyle birçok kişi eşiyle ve çocuğuyla spor müsabakalarına gitmiyor.'' Bursasporlu bir taraftarın, ''UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Bursaspor'a ve taraftarlarına küfürler ve hakaretler etti. Bununla ilgili 6222 sayılı yasa çerçevesinde bir işlem yapıldı mı?'' sorusuna ise Turan, ''Yeni yasaya göre, örneğin bana edilen hakaret neticesinde benim şikayetçi olup olmamam bir şeyi değiştirmiyor. Yasa gereği işlenen suça gerekli işlem yapılıyor. Dün akşamki Beşiktaş-Macabi Telaviv maçında da yasaya aykırı bir durum varsa, gerekli işlem yapılmıştır'' şeklinde yanıt verdi.