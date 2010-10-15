-BURSASPOR TARAFTARINA YAĞMUR ENGELİ BURSA (A.A) - 15.10.2010 - Bursa'da iki gündür devam eden yağmur, kentte olduğu gibi Bursaspor'un Kardemir Karabükspor ile oynadığı maça da olumsuz yansıdı. Bursa Atatürk Stadı'nda tribünlerin büyük bölümünün boş kaldığı gözlenirken, yeşil-beyazlı takım çok uzun süredir ilk kez bu kadar az taraftara karşı maç oynadı. Tribünlerin 3'te 1'i boş kaldı. Bursasporlu taraftarlar, her maç olduğu futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak ''yumruk şov'' yaptırdı. Bu sezon ilk kez as kadroda sahaya çıkan İsmail Haktan Odabaşı, taraftarların en fazla ilgi gösterdiği futbolcu oldu. Yeşil-beyazlı taraftarlar, konuk Kardemir Karabükspor'a da jest yapıp tribünlere çağırdı. Tribünler, konuk takım futbolcularını, ''hoş geldiniz'' diye alkışladı. Kardemir Karabüksporlu futbolcular da bu jeste alkışlarla karşılık verdi. Yaklaşık 200 Kardemir Karabükspor taraftarı da maçı kendilerine açık kale arkasında ayrılan bölümde maçı izledi. Bursaspor'da izinsiz olarak ABD'ye giden, iki antrenmana katılan ve aynı eylemi ikinci kez yapan Volkan Şen, 18 kişilik kadroda yer almadı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Volkan'ı 18'e almazken, Sercan Yıldırım, Ivan Ergiç, Nunez ve Szepanov'u da yedek soyundurdu. Bursaspor'un genç futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı ilk 11'de forma şansı bulurken, Turgay Bahadır, Sağlam tarafından tek forvet olarak sahaya sürüldü. Arjantinli yıldız Insua da ilk 11'de yer alan isim oldu. Bursasporlu taraftarlar, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde henüz puan alınamaması ve ligde takımın iyi futbol oynayamadığı gerekçesiyle eleştirilen teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a tribünlerde açtıkları pankartlarla destek verdi. Taraftarlar, ''Söyleyin kimde var böyle bir adam, adam gibi adam Ertuğrul Sağlam'' şeklinde tempo tutarken, tribünlerde ''Ertuğrul Sağlam'ı eleştiren karşısında bizi bulur'', ''Bursa basını şampiyonluğu çok çabuk unuttunuz. Bunu da yazın'' yazılı pankart açtı.