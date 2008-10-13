Bursaspor taraftarına bilet jesti



Bursaspor İkinci Başkanı Osman Çelik, Galatasaray maçında ellerinde maç bileti olmasına karşın stadyuma giremeyen taraftarların, Eskişehirspor maçı için eski biletlerini göstererek yeni bilet alabileceklerini açıkladı.



Galatasaray maçına ellerinde bilet olmasına rağmen giremediklerini söyleyen çok sayıda taraftarın olduğunu belirten Bursaspor İkinci Başkanı Osman Çelik, yönetim kurulunun bu yönde gelen şikayetler üzerine cumartesi günü oynanacak olan Eskişehirspor maçında geçerli olmak üzere Galatasaray maçı biletlerini ibraz eden taraftarların Biletix satış noktalarından Eskişehirspor maçı biletini ücretsiz olarak alabileceklerini söyledi.



