-BURSASPOR TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI BURSA (A.A) - 02.11.2010 - Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bursaspor açısından Avrupa yolunda ''tamam veya devam'' niteliği taşıyan Manchester United karşılaşmasında yeşil-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Bursa Atatürk Stadı, daha önce ev sahipliğini yaptığı Türkiye-Ermenistan, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Hollanda maçları gibi Bursaspor-Manchester United karşılaşmasında da tarihi günlerinden birini yaşadı. Yeşil-beyazlı taraftarlar, maç başlamadan saatler önce stat çevresinde toplanarak takımları lehine tezahürat ve gösteriler yaptı. Kapıların açılmasıyla stada adeta akın eden taraftarlar, başlama düdüğüne kadar tribünlerde şovlarına devam etti. Bursasporlu futbolcuların sahaya adım atmasıyla birlikte statta büyük bir gürültü koptu. ''Şampiyon'' diye tezahürat yapan yeşil-beyazlı taraftarlar, diğer maçlarda olduğu gibi tüm futbolcuları yine tek tek tribünlere çağırarak ''yumruk şov'' yaptırdı. Taraftarların yanlarında Bursaspor bayrak ve flaması kadar Türk bayrakları da getirdikleri dikkatlerden kaçmadı. Manchester United takımı sahaya çıktığında ise taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı. İngiliz ekibini uzun süre ıslıklayan taraftarlar daha sonra ''Türkiye'' ve ''Bursaspor'' tezahüratları yaptı. -İNGİLİZ TARAFTARLAR DA TRİBÜNDE- Bursaspor-Manchester United karşılaşmasını izlemek üzere Bursa'ya gelen İngiliz taraftarlar, açık kale arkası bölümündeki ''Misafir Takım Tribünü'' ile Kapalı Tribü'nde yer alarak takımlarını destekledi. Açık Kale Arkası tribünde bulunan Bursaspor taraftarları ile İngiliz taraftarları arasında zaman zaman sözlü atışmalar yaşandı. Bursaspor taraftarları, Manchester United taraftarlarını kızdırmak için ''Manchester City'' lehine tezahürat yaptı. -MEDYADAN MAÇA BÜYÜK İLGİ- Bursaspor-Manchester United karşılaşmasına medya mensupları da büyük ilgi gösterdi. Bursaspor açısından büyük önem taşıyan karşılaşma için 29'u yabancı olmak üzere 250 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı bildirildi.