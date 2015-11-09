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Spor

Bursaspor taraftarı, kendi hocaları Ertuğrul Sağlam'a Beşiktaş'ın 8-0'lık Liverpool yenilgisini anımsattı!

Yeşil-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'a taş atmak isterken farkında olmadan kendi hocaları Ertuğrul Sağlam’ı vurdu

09 Kasım 2015 15:08

Bursasporlu taraftarlar, 8-0 biten Liverpool-Beşiktaş maçına gönderme yapmak için İngiliz yıldız Gerard'ın '8' numaralı formasını gösterdi. Ancak o dönem Beşiktaş'ın başında şu anda Bursaspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam bulunuyordu.

Bursasporlu iki taraftar maçtan önce İngiliz futbolcu Steven Gerrard’ın 8 numaralı formalarını tribünde açarak, Beşiktaş’ın 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a 8-0 yenildiği karşılaşmaya gönderme yaptı.

Ancak yeşil-beyazlılar, Kartal’a taş atmak isterken farkında olmadan kendi hocaları Ertuğrul Sağlam’ı vurdu! Beşiktaş’ın Anfield Road’dan tarihi mağlubiyetle ayrıldığı maçta takımın başında Ertuğrul Sağlam bulunuyordu.

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