Bursaspor taraftarı, kendi hocaları Ertuğrul Sağlam'a Beşiktaş'ın 8-0'lık Liverpool yenilgisini anımsattı!

Bursasporlu taraftarlar, 8-0 biten Liverpool-Beşiktaş maçına gönderme yapmak için İngiliz yıldız Gerard'ın '8' numaralı formasını gösterdi. Ancak o dönem Beşiktaş'ın başında şu anda Bursaspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam bulunuyordu.

Bursasporlu iki taraftar maçtan önce İngiliz futbolcu Steven Gerrard’ın 8 numaralı formalarını tribünde açarak, Beşiktaş’ın 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a 8-0 yenildiği karşılaşmaya gönderme yaptı.

Ancak yeşil-beyazlılar, Kartal’a taş atmak isterken farkında olmadan kendi hocaları Ertuğrul Sağlam’ı vurdu! Beşiktaş’ın Anfield Road’dan tarihi mağlubiyetle ayrıldığı maçta takımın başında Ertuğrul Sağlam bulunuyordu.