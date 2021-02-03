Bursaspor taraftarı, Ali Akman'ı CİMER'e şikayet etti

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da Ali Akman'ın transfer konusu tartışılmaya devam ediyor. 18 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt'a sözleşme imzalaması ve sezon sonu bedelsiz olarak Alman ekibine gitmesine karşı tepkiler sürüyor. Bir Bursaspor taraftarı, Ali Akman'ı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet etti.

Bu anlaşma üzerine Bursaspor tarafından kadro dışı bırakılan Ali Akman'a taraftarlardan da tepki gelmeye devam ediyor. Bir Bursaspor taraftarı ise Ali Akman'ın bedelsiz olarak takımdan ayrılacak olmasını CİMER'e şikayet etti.

Taraftarın CİMER'e gönderdiği mesaj şu şekilde:

“27 ocak 2021 tarihinde Türkiye Milli Takımlar Tesisleri'nde Bursaspor oyuncusu 18 yaşındaki Ali Akman, E.Frankfurt takımı ile sözleşme imzalamıştır. Orada olduğu ve imza kanıtları fotoğraflara eklenmiştir. Bir Bursasporlu olarak değil bir T.C. Vatandaşı olarak transferi ile ülke spor medyasında ülkemize minimum 10 milyon euro girdi sağlayacağı hesaplanan bir oyuncunun, hiç bir girdi sağlamadan ve daha faciası bu imzayı Milli Takım Tesisleri'nde atması (ya da çocuğu kandırıp imza attırılması) ülkeye girmesi gereken yaklaşık 90 milyon liranın girmemesi demektir. Bu devlete ihanettir. Hırsızlıktır. Milli takım tesisine yabancı futbol takımı personeli nasıl girebiliyor? Daha önce de giriyor muydu? Oradaki personel bundan pay mı aldı? Lütfen bu olayın üzerine gidilsin. Bu olayda hem milli takım tesis yöneticileri hem de hocalarının bilinçli kusuru vardır. Bu olayda çok büyük para dönmüştür ve bu para devletimizden çalınmıştır.”