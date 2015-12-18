Bursaspor taraftar grubu: Stat açılışına gelmiyoruz

21 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu açılışına ilişkin Bursaspor'un taraftar grubu Teksas'tan açıklama geldi. Açıklamada, sosyal medyada stat açılışının protesto edileceği iddiaları yalanlanarak Teksas taraftar grubu adına herhangi bir katılım yapılmayacağı belirtildi.



Açıklamada şöyle dendi:

Sosyal medyada provokasyon amaçlı yazılan belediye stadının açılışında protesto yapılacak gibi söylemler, Teksas tribününü bağlamamaktadır. Teksas adına herhangi bir organizasyon veya katılım yapılmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

Teksaslı Bursasporlular Derneği



Yirmi iki Bursaspor taraftarı Erdoğan'a hakaretten yargılanmıştı

18 Ocak 2009'da tarihinde Bursaspor ile Tokatspor arasında oynanan Fortis Türkiye Kupası maçı sırasında yeşil-beyazlı ekibe yeni stat yapılmasını isteyen Başbakan Tayyip Erdoğan'ı "Stadın yerine Tayyip karar veremez" diyerek protesto eden 22 taraftar ‘Kamu görevlisine yönelik görevinden dolayı alenen hakaret’ suçlamasıyla yargılanmıştı. Teksas grubu üyesi taraftarların tamamı beraat etmişti.

