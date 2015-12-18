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Spor

Bursaspor taraftar grubu: Stat açılışına gelmiyoruz

Teksas taraftar grubu üyesi 22 kişi, 2009'da dönemin başbakanı Erdoğan'a hakaretten yargılanmıştı

18 Aralık 2015 23:00

Özgün Keleşoğlu

21 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu açılışına ilişkin Bursaspor'un taraftar grubu Teksas'tan açıklama geldi. Açıklamada, sosyal medyada stat açılışının protesto edileceği iddiaları yalanlanarak Teksas taraftar grubu adına herhangi bir katılım yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada şöyle dendi:

Sosyal medyada provokasyon amaçlı yazılan belediye stadının açılışında protesto yapılacak gibi söylemler, Teksas tribününü bağlamamaktadır. Teksas adına herhangi bir organizasyon veya katılım yapılmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur."
Teksaslı Bursasporlular Derneği
 

Yirmi iki Bursaspor taraftarı Erdoğan'a hakaretten yargılanmıştı

 

18 Ocak 2009'da tarihinde Bursaspor ile Tokatspor arasında oynanan Fortis Türkiye Kupası maçı sırasında yeşil-beyazlı ekibe yeni stat yapılmasını isteyen Başbakan Tayyip Erdoğan'ı "Stadın yerine Tayyip karar veremez" diyerek protesto eden 22 taraftar ‘Kamu görevlisine yönelik görevinden dolayı alenen hakaret’ suçlamasıyla yargılanmıştı. Teksas grubu üyesi taraftarların tamamı beraat etmişti.
 

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