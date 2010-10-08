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Spor

BURSASPOR TAKTİK AĞIRLIKLI ÇALIŞTI BAD TATZMANSDORF (A.A)

08 Ekim 2010 01:31

-BURSASPOR TAKTİK AĞIRLIKLI ÇALIŞTI   BAD TATZMANSDORF (A.A) - 10.07.2010 - Yeni sezona hazırlık çalışmalarını Avusturya'nın Bad Tatzmannsdorf bölgesinde sürdüren Bursaspor, akşam antrenmanında iki saat taktik ağırlıklı çalıştı. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yönetiminde çalışan futbolcular, üç gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. Daha sonra iki gruba ayrılan ve pres çalışması yapan futbolcular, bir süre de yarı sahada tek kale maç yaparak antrenmanı noktaladı.  Bursaspor, hazırlıklarını yarınki iki antrenmanla sürdürecek. Bu arada, sabah antrenmanında Kirita ile çarpışarak sol bileğinden sakatlanan yeni transfer Frederico Insua, bileğinde ödem oluştuğu için akşam antrenmanına katılmadı. Yeni sezona hazırlık çalışmalarını 22 Temmuza kadar sürdürmesi planlanan Bursaspor, İran'ın Seel Azin, İngiltere'nin Stoke City, Sırbistan'ın Kızıl Yıldız ve Almanya'nın Borussia Dortmund takımlarıyla hazırlık maçı yapacak. Kulüp yetkilileri, rakip takımlarla maç tarihi ve stat konusunda görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

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