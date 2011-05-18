-BURSASPOR TAHKİM'E GİDİYOR BURSA (A.A) - 17.05.2011 - Bursaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Kurulunun saha dışı olayları nedeniyle iptal edilen Bursaspor-Beşiktaş maçına ilişkin olarak verdiği, ''Hükmen yenilgi ve 5 maç dış sahada seyircisiz maç oynama'' cezası için Tahkim Kuruluna başvuracak. Bursaspor'un hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Öztürk Yazıcı, Tahkim Kuruluna itiraz içi 20 Mayıs Cuma akşamına kadar sürelerinin olduğunu söyledi. Oluşturdukları hukuk kurulunun, verilen cezanın ardından çok sıkı bir çalışma başlattığını, 2 bin 500 sayfa metni taradıklarını dile getiren Yazıcı, TFF tahkim ve disiplin kurulunun daha önce aldığı emsal kararları, UEFA ve FİFA'daki benzer kararları da incelediklerini ifade etti. Yazıcı, emsal kararları dışında uzman görüşlere de başvurduklarını belirterek, Tahkim Kuruluna görsel dokümanlar da sunacaklarını bildirdi. Yazıcı, ''Toplantının duruşma şeklinde olmasını isteyeceğiz. Çünkü bu sadece Bursaspor'un değil tüm kentin savunması'' dedi. Tahkim Kurulunun TFF tarafından atandığını anımsatan Yazıcı, şunları kaydetti: ''Tahkim Kurulunda yer alan hukukçulara sözümüz yok ama biz kurulun bağımsız olmasını arzuluyoruz. UEFA normları da bunu emrediyor zaten. Biz itiraz dosyamızı büyük ölçüde hazırladık. Toplantıda görsel sunum için de hazırlık yapılmasını isteyeceğiz. Eğer kriterler doğru uygulanırsa hükmen yenilgi cezasının iptal edilmesi, diğer cezalarda da büyük bir indirime gidilmesi gerekiyor. Tahkim Kurulunun iyi bir hukuk sınavından geçeceğini düşünüyorum.''