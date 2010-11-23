-BURSASPOR SÜRPRİZ PEŞİNDE VALENCIA (A.A) - 23.11.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ''Normal şartlarda yarın akşamki maçın favorisi Valencia gibi görünüyor ama biz de sürpriz bir sonuca imza atmak isteyeceğiz'' dedi. Sağlam, maçın oynanacağı Estadi de Mastella Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselme şanslarını yitirmelerine karşın UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şanslarının sürdüğünü belirtti. Sağlam, umudun devam ettiği her yerde mücadelelerini devam ettirmek zorunda olduklarını kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için önlerinde 2 maç ve kazanmaları gereken 6 puan bulunduğunu ifade eden Sağlam, ancak bunun yeterli olmayacağını, grup üçüncülüğü için yarıştıkları Glasgow Rangers'in de bu hedeflerine ulaşmaları için kalan 2 maçında puan alamaması gerektiğini söyledi. Valencia'nın kadrosunda çok iyi oyuncuları bulunan, çok başarılı bir teknik adamın çalıştırdığı kadroya sahip olduğunu ifade eden Sağlam, ''Valencia İspanya'da ve Avrupa'da belli bir yere gelmiş bir takım. Normal şartlarda yarın akşamki maçın favorisi Valencia gibi görünüyor ama biz de sürpriz bir sonuca imza atmak isteyeceğiz. Ancak Valencia gibi bir takımı deplasmanda yenmek kolay değil. İyi mücadele edeceğimizi söyleyebilirim. Yarın akşamki maçta ilk gol ve gollerimizi atmak, puanlarla tanışmak bizi mutlu edecektir'' diye konuştu. Sağlam, ''Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç oynadınız. 4 maç sonrası daha tecrübeli olduğunuzu düşünüyor musunuz?'' sorusuna, ''Evet her maç sonrası biraz daha tecrübe kazanmış oluyoruz. Biz Şampiyonlar Ligi'nde gol bulamayıp puanlarla tanışamasak da 4 maçta iyi bir Bursaspor gördük'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin, ''Yarın akşamki maç Bursaspor için 'tamam veya devam' niteliği taşıyor. Bu çerçevede maç öncesi futbolcularınıza nasıl bir konuşma yapacaksınız'' sorusunu Sağlam, ''Bizim oyuncularımız sorumluluklarının bilincinde insanlar. Şu anda gruptaki durumumuza ve konumumuza bakarak ne yapmamız gerektiğini zaten onlarla konuştuk. Bu tip maçlarda oyuncuları çok özel bir şekilde motive etmekte fazla zorlanmıyoruz. Bu özel karşılaşmayı camia, takım ve kendileri açısından çok iyi kullanacaklardır. Oyuncularım yapabileceklerinin en iyisini yapacaklardır, bundan şüphem yok'' diye yanıtladı. Sağlam, ''Spor Toto Süper Lig'deki rotasyon uygulamasını yarın akşamki maçta da uygulamayı düşünüyor musunuz'' sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Mutlaka değiştireceğimiz oyuncular olacak. Çünkü çok yoğun ve zorlu bir dönemden geçiyoruz. Zorlu geçen Trabzonspor ve Manisasopr maçları sonrası, hafta sonu yine Kayserispor ile yapacağımız maçı da düşünerek değiştireceğimiz oyuncular olacak. Yoğun geçen bu süreçte oyuncularımızı diri tutma, sakatlıklardan koruma adına kadroda değişiklikler yapıyoruz. Bunu yaparken elbette amacımız var. Dünkü antrenmanda tam kadro olarak çalıştık. Diğer takımlarda ise 8-9 sakat oyuncu bulunuyor.'' İspanyol bir gazetecinin, ''Yarın akşam Valencia karşısındaki taktiğiniz ne olacak. Ofansif mi defansif mi oynayacaksınız?'' sorusu üzerine Sağlam, ''Umudumuz çok az olsa bile UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefimiz önümüzde duruyor. Bu doğrultuda iki maçımızı da kazanmamız gerekiyor. Ancak Valencia karşısında özellikle deplasmanda kazanmak için ofansif oynamak çok kolay değil. Bir taraftan gol yememek için mücadele verirken, diğer taraftan kazanmak için ofansif anlamda üretken olmaya çalışacağız'' ifadelerini kullandı.