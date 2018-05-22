Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR Spor Lisesi için imzalar Vakıfköy Orhan Özelek Tesisleri\'nde atıldı.

Bursa\'ya yeni yapıalcak olan Bursaspor Spor Lisesi için imzalar atıldı. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri\'nde gerçekleşen imza törenine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Yıldırım İlçe Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve Bursaspor Başkanı Ali Ay katıldı.

ALİ AY: \"VAKIFKÖY, BURSASPOR\'UN TEMELİDİR, HARCIDIR\"

Bursaspor Başkanı Ali Ay yaptığı açıklamada, \"Onlarca yıldır hayal edilen, kongrelerde sözü edilen bir büyük projeydi spor lisesi. 28 aylık görev sürecimizde başka projelerde olduğu gibi, spor lisesi yapımında da çok ciddi uğraşlar verdik. Bu projenin gerçekleşmesinde hepimizin çok büyük bir emeği var. Eski ve yeni yönetim kurulu arkadaşlarıma da katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ali Turan kardeşimizin de çok büyük bir emeği var, ona da teşekkür ediyorum. Sonuçta bir hyali gerçekleştiriyor olmanın, Bursaspor’un spor lisesine kavuşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Vakıfköy, Bursaspor’un temelidir, harcıdır. Bursaspor’un oyuncu fabrikasıdır. Bu fabrikanın en önemli eksiği eğitimdi, bugün de bunu ortadan kaldırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorzu. Geleceğin A takım oyuncusu olma hayaliyle buraya gelen oyuncularımız artık okul mu spor mu ikilemi yaşamayacaklar. Futbolu da burada öğrenecekler, matematiği de, fiziği de, kimyayı da burada öğrenecekler. Hayata Vakıfköy’de hazırlanacaklar. Bursaspor spor lisesi, çocuklarımız için büyük bir fırsat olacak. Özellikle Sayın Müsteşarımız ikiletmedi, hemen işimizi halletti, Sayın Valimize, Milletvekilimiz Hüseyin Şahin’e, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye, burada inşallah ileride genç eğitimli futbolcular yetişecek ve burada sadece Bursa ve Bursaspor kazanmayacak, Türk futbolu kazanacak\" dedi.

İZZETTİN KÜÇÜK: \"KURUMSALLAŞMAK ÇOK ÖNEMLİ\"

Bursa Valisi İzzettin Küçük, \"Spor okuluyla Bursaspor emsallerinden bir gömlek üstün olacaktır. Orta vadeli bir yatırım yapıyoruz ama kalıcı başarının da en önemli şartını yerine getiriyoruz. Futboldaki en büyük eksikliklerden biri kulüplerin kurumsallaşmamış olması. Sisteme, yapıya dayanmıyor. Kişilerle başarı kazanıp, sönüyor. Kurumsallaşmak çok önemli. Bu okul, kurumsallaşmamızı da temin edecektir. Hayırlı olsun diliyorum\" diye konuştu.

YUSUF TEKİN: \"10 YIL SONRA GELİRSEK BİR SÜRÜ ENES ÜNAL\'DAN, OZAN TUFAN\'DAN BAHSEDECEĞİZ\"

Spor liselerinin kendine özel müfredatı olduğuna değinen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, “Sektörün nasıl bir elemana ihtiyacı varsa, o elemanı yetiştirecek müfredat oluşturduk. Dışarıdan da herhangi bir tesiste çalışan yetkin bir kişi, okullarımızda bu dersleri verebilecek. Müfredatı biz oluşturacağız, futbol ile ilgili dersleri de Türkiye Futbol Federasyonu oluşturacak. Türkiye’nin her koşullarından öğrenci seçip, kendi sınavlarına tabii tutup yetiştirilebilecek. Şu an Riva ve Foça’da bu var. Altyapısı güçlü, namı yürümüş kulüplerle bu işi yapabiliriz dedik. Bursaspor aradığımız kulüptü. Bu bişi beraber yapabileceğimize kanaat getirdik. Ben tahmin ediyorum ve iddialıyım, 10 yıl sonra buraya yeniden gelirsek bir sürü Enes Ünal’dan, Ozan Tufan’dan bahsedeceğiz. Bu projenin arkasında olacağı\" şeklinde konuştu.

HÜSEYİN ŞAHİN: \"FATİH TERİM\'İ GETİRİP DERS VERDİRTEBİLECEĞİZ\"

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de, \"Güzel bir projenin imza aşamasındayız. Bu proje hayal ile başladı, fiziki şekle de dönüşmesi çok yakın zamanda gerçekleşecek. Altyapıya önem verildiğinde hem gelir elde ediliyor, hem de Bursaspor şampiyon oluyor. Temel şart öze dönüş. Bu toplantı salonunda Bursaspor’un geleceğini planladık, şampiyonluğunu yaşadık ama şimdi başka bir evreye geçiyoruz. Akademik eğitimini almış, futbol hocalarından da lisans eğitimi alacak yerli oyuncular yetiştireceğiz. Belki burada Fatih Terim’i, Samet Aybaba’yı getirip ders verdirtebileceğiz, çünkü eğitim müfredatımız buna imkan tanıyor. Hayırlı, uğurlu olsun\" açıklamasını yaptı.

İSMAİL HAKKI EDEBALİ: \"BİR HAYAL İLE BAŞLADI\"

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ise Vakıfköy, Yıldırım için çok önemli bir alan. Ali başkanımız söyledi, bir hayal ile başladı. Planlarını önce çözdük meclisimizde, daha sonra da okulun çalışmaları hayal ile başladı bugün geldiğimiz nokta itibariyle gerçeğe dönüştürmenin en büyük somut adımını atıyoruz, biz de çok mutluyuz. Çünkü sportif başarılar tesadüf değil, mutlaka arkasında bilimsel yöntemler, akademik çalışmalar var. Brusaspor Spor Lisesi de diğer bütün kulüplerden Bursaspor’u ayırt eden en önemli fark olacak. Bu okulda yüzyıllarca bu memleketin evatları doğru eğitimler alacak. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konuşmalar

-İmza töreni

-Fotoğraf çekimi

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