Bursaspor sonradan açıldı: 2 - 1

T24 -

BURSASPOR: 1 - ANTALYASPOR: 1

Turkcell Süper Lig'de lider Bursaspor, 28. haftada Antalyaspor ile Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaştı.Bursaspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Ivankov ve Ömer Erdoğan'ın golleriyle Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.Bu sonuçla şampiyonluk yarışında önemli bir engeli daha geride bırakan Bursaspor, puanını 61'e çıkarttı.Karşılaşmaya daha etkili başlayan Antalyaspor, 7. dakikada Necati'nin kafa vuruşuyla attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.Bu dakikadan sonra Antalyaspor kalesine daha etkili gelmeye başlayan Bursaspor, aradığı golü 14. dakikada penaltıdan buldu.Ali Tandoğan'ın pasıyla hareketlenen Sercan'ın ceza sahası içinde Orhan'ın müdahalesiyle yerde kalmasını, hakem Bülent Yıldırım 'penaltı' olarak değerlendirdi. Atışı kullanan kaleci Ivankov, topu filelere gönderdi: 1-1.İlk devrede başka gol olmazken, takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.Karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı ataklar vardı. İlk dakikalarda Bursaspor oyunu Antalyaspor sahasına yıktı. Ancak ev sahibi takım aradığı golü bulamadı. 55. dakikadan sonra Bursaspor kalesine tehlikeli gelmeye başlayan Antalyaspor, Necati ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.Son bölümde Bursaspor rakip kaledeki baskısını artırdı. Ev sahibi takımda 78. dakikada sahneye çıkan kaptan Ömer Erdoğan, kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlara gönderdi: 2-1.Kalan sürede başka gol sesi çıkmazken, Bursaspor sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 61'e çıkarttı. Antalyaspor ise 34 puanda kaldı.AtatürkBülent Yıldırım, Tarık Ongun, Orkun AktaşIvankov, Ali Tandoğan, Ömer, İbrahim, Mustafa, Volkan, Hüseyin, Ergiç, Ozan İpek, Batalla, SercanÖmer, Sedat, Erhan, Orhan, Şenol, Tita, Jedinak, Ertuğrul, Zitouni, Necati, DijehouaGoller: Dk. 14 Ivankov (penaltıdan)(Bursaspor), Dk. 7 Necati (Antalyaspor)Dk.27 Ozan İpek (Bursaspor), Dk.15 Orhan (Antalyaspor)